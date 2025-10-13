El temporal arrasa los cultivos del Delta de l'Ebre: "Habrá que ver si los olivos milenarios sobreviven a esto"

El paso de Alice por el sur de Catalunya ha causado estragos en los cultivos de la zona, una de las principales áreas agrícolas de Catalunya, famosa, especialmente, por sus campos de arroz, pero también con una importante producción aceitera y de cítricos, dos cultivos que se encuentran en estos momentos iniciando la cosecha. Según reportan agricultores del delta de l'Ebre, los daños van a ser millonarios, aunque es difícil precisar todavía la cuantía. "No son solo los desperfectos que ha habido en los campos por culpa de las lluvias, el problema va a ser a más largo plazo... No sabemos, por ejemplo, si algunos olivos milenarios sobrevivirán a los hongos que pueda generar la humedad depositada en el suelo y la propia planta", cuenta Casi Subirats, portavoz de la Cooperativa Agrícola de Godall, en el Montsià.

No es la primera vez que esta región vive algo así pero, según aseguran las entidades de productores, las inundaciones de este domingo seguidas por las fuertes lluvias de este lunes han sido tan intensas que hay zonas donde se han perdido prácticamente la totalidad de los cultivos. Además, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha empezado ya a evaluar los daños provocados por el temporal en infraestructuras, "con caminos rurales cortados, canales de riego dañados, rieras que se han abierto en medio de las plantaciones y muros de separación destrozados por el desbordamiento de torrentes, arroyos y barrancos".

Estado en el que han quedado algunos caminos rurales en La Ràpita (Montsià), este lunes. / Zowy Voeten / EPC

Los principales daños se centran en las zonas más afectadas por el temporal de este domingo. En algunos puntos, como el municipio del Mas de Barberans, se registraron casi 300 litros por metro cuadrado en pocas horas. Allí se reportan varias explotaciones de olivos, almendros y avellanos, unos cultivos más acostumbrados a climas secos, que han quedado completamente anegadas. En Amposta, otra de las localidades más castigadas por el temporal, las lluvias alcanzaron los 200 litros por metro cuadrado. Los agricultores denuncian que en esa zona las plantaciones de cítricos, especialmente de naranjas y mandarinas, se han visto igualmente dañadas por el exceso de agua y el viento, que ha provocado la caída prematura de buena parte de la fruta.

Un 20% de la cosecha de arroz

"En los arrozales la afectación será de en torno al 20% de la producción, aunque según el tiempo que haga a partir de ahora, quizás podamos salvar todavía una parte de ese porcentaje", aventura Joan Regolf, productor de Amposta, que recuerda que la cosecha arrocera estaba ya a punto de completarse en la zona. "Mucho peor va a ser con los cítricos, donde aún faltaban 15 días para empezar a recogerlos y que ahora se van a ver expuestos a hongos y humedades", lamenta Regolf.

Un coche arrastrado por el agua hasta un campo de frutales en Santa Bàrbara, en el Montsià, este lunes. / Zowy Voeten / EPC

En algunos casos, los cultivos más afectados por el temporal son los que han sufrido directamente el impacto de las lluvias, con árboles que incluso han sido arrancados del suelo por la fuerza del agua. En muchos otros, también se reportan campos anegados por las inundaciones posteriores. Y es que, una vez más, la morfología del Delta, una zona naturalmente plana y de carácter inundable, ha actuado como una gran cubeta donde el agua se ha acumulado sin poder drenarse con rapidez y, de esta forma, ha acentuado aún más las inundaciones en los campos. Las características del terreno, sumadas al colapso de algunos canales de desagüe y sistemas de riego, han provocado que muchas parcelas permanecieran anegadas durante horas, agravando así las pérdidas agrícolas.

La situación recuerda a lo ocurrido a principios de 2020 tras el paso de la borrasca Gloria, que también golpeó con fuerza esta región y dejó estragos a su paso. Ya entonces fueron muchos los agricultores que denunciaron que lo habían perdido todo ya fuera por el impacto de las lluvias torrenciales o por la entrada de agua de mar a los campos. En total, se reportaron más de 3.200 hectáreas de arrozales afectados por este temporal y casi 10.000 hectáreas más dañadas de otros cultivos de verduras y hortalizas. Las pérdidas causadas por este temporal ascendieron a varias decenas de millones de euros.