El salario real de un legionario en España: base, complementos y pagas extra

Este pasado domingo 12 de octubre, como es costumbre por el Día de la Hispanidad, los militares han desfilado por las calles de la capital española. Si bien es un evento al que ya muchos están acostumbrados, a menudo surge la pregunta: ¿cuánto cobra un legionario del Ejército Español?

Según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), el salario base que le corresponde a un militar de carrera, miembro de la tropa de Tropa y Marinería, se estima en 696 euros o 836,41 euros mensuales, en función de su categoría (C-2 o C-1). A todo ello hay que sumarle un bonus correspondiente a complementos variables, en base al puesto que desempeñen en el Ejército.

Complementos variables

De esta forma, el pasado mes de enero, el Ministerio de Defensa de España aprobó un decreto que establecía un incremento salarial de 200 euros mensuales para el conjunto de los militares. Sin embargo, esta subida ha sido de 300 euros para Tropa y Marinería, donde se adscriben los legionarios. Dicho incremento se aplica en el complemento específico que corresponde a las funciones de cada militar.

Por tanto, a este salario mensual antes mencionado, se le sumarían los 300 euros de aumento, pertenecientes a los miembros de Tropa y Marinería.

Además, existen varios tipos de retribuciones complementarias dentro del salario de un legionario en España:

El complemento de empleo . Oscila entre los 331,04 euros brutos mensuales de un soldado o marinero y los 1.473,92 euros brutos de un general de ejército, almirante general y general del aire.

. Oscila entre los 331,04 euros brutos mensuales de un soldado o marinero y los 1.473,92 euros brutos de un general de ejército, almirante general y general del aire. El complemento específico del sueldo de Tropa y Marinería , que posee dos componentes. El componente general, en base al empleo dentro de la jerarquía militar. Para los puestos de soldado o marinero, supone una cuantía mensual de 167,00 euros brutos, sumado a los 200 euros del incremento decretado por el Ministerio de Defensa . Por otro lado, el componente singular retribuye en función de las condiciones especiales de la unidad de destino, así como por las particularidades del puesto.

, que posee dos componentes. El en base al empleo dentro de la jerarquía militar. Para los puestos de soldado o marinero, supone una cuantía mensual de . Por otro lado, el retribuye en función de las condiciones especiales de la unidad de destino, así como por las particularidades del puesto. El complemento de dedicación especial , que recompensa el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y la iniciativa mostrada en el puesto.

, que recompensa el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y la iniciativa mostrada en el puesto. La gratificación por servicios extraordinarios, un importe excepcional, obtenido mediante la realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo.

Sueldo

Según la propia asociación, si se tiene en cuenta salario base, complementos específicos y otros añadidos, en el año 2024 un soldado o marinero C-2 ganaba alrededor de 1.190 euros netos mensuales, con un sueldo base de 696 euros. Tras el incremento de 300 euros, los salarios netos del rango C-2 rondarán los 1.450 netos, así como los del C-1 alrededor de 1.600.

Cada trienio de antigüedad se cobra a 20,84 en el caso de los C-2, y a 30,61 en el caso de los C-1. Además, ambos grupos percibirán un complemento de empleo de 331 euros, mientras que el específico se estima en 167 euros.

Sueldos anuales de los militares en 2025 (C1 y C2)

Previamente a la subida del complemento específico, los sueldos eran los siguientes:

Cabos mayor (C1): 21.916 euros

Cabos primero (C1): 20.454 euros

Cabos (C2): 18.964 euros

Soldados o marineros (C2): 17.927 euros

Tras la mejora de los 300 euros mensuales, los militares de Tropa y Marinería, recibirían 4.200 euros brutos más al año, distribuidos en 14 pagas.

Según establece el artículo 14 del Real Decreto, durante su período de formación básica militar, aquellos seleccionados para convertirse en reservistas voluntarios, al igual que los activados para realizar cursos o entrenamientos, recibirán una indemnización basada en el salario mínimo diario vigente.

Retribuciones básicas y complementarias

El sueldo del militar se asigna según el subgrupo de clasificación que figura en el artículo 152.2 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, mediante las modificaciones introducidas por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre. A su vez, los trienios se calculan según la cuantía establecida en los Presupuestos Generales del Estado.