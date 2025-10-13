RIU busca hotel de lujo para abrir su primer establecimiento en Barcelona

París, Roma... y Barcelona. La cadena hotelera RIU, con 98 establecimientos en todo el mundo, acaba de inaugurar su primer Riu Plaza en Toronto, está a punto de abrir un resort vacacional en Tailandia y de poner en marcha el tercer hotel de la compañía en Nueva York, pero sus planes de expansión siguen sin perder de vista al mercado europeo. Y la capital catalana, donde la firma no tiene todavía implantación, es uno de sus destinos más codiciados. "Barcelona se encuentra, efectivamente, en el 'top tres' de nuestras prioridades", admite Ricardo Luque, director de negocio urbano de la empresa con sede en Mallorca.

De hecho, RIU Hotels & Resorts, cuya estrategia es la inversión directa en propiedades -lo que le permite mantener el control en la gestión de sus establecimientos-, ha tanteado ya en alguna ocasión anterior el mercado barcelonés. Lo hizo en 2014 cuando se puso a la venta el edificio que había sido la sede catalana de Banesto, un inmueble, situado en el número 1 del Passeig de Gràcia, en la esquina con la plaza de Catalunya y que alberga en su planta baja a la actual tienda de Apple. Pero la operación no prosperó y el bloque acabó adjudicándoselo por 44 millones de euros, el fondo patrimonial Pontegadea, del propiedad del fundador de Inditex, Amancio Ortega.

Más recientemente, en el verano de 2024, el consejero delegado de la cadena, Luis Riu, desvelaba que durante un tiempo estuvieron negociando la adquisición del hotel W, propiedad de un fondo inversor catarí. "En Barcelona estuvimos mirando mucho", explicaba luego Riu en una entrevista con la revista 'Desarrollo Hotelero'. "Queríamos algo similar al hotel de Madrid, grande, icónico, y en Barcelona nos gustaría algo parecido. El más icónico que hay en Barcelona es el hotel W", proseguía el responsable de la cadena hotelera, que detalló que tras recibir la propuesta inicial de un mediador, la compañía estuvo "mirándolo, pero al final los propietarios no querían vender".

Vista del hotel vela o W de Barcelona, desde la nueva bocana del puerto. / Ferran Nadeu / EPC

"Era un proyecto que nos ilusionó, pero que, aunque no ha salido adelante, hemos dejado la semillita de cara al futuro. Los dueños saben que estamos interesados en comprarlo", añadía Rui en aquella entrevista. Fuentes conocedoras de los proyectos de la compañía señalan, sin embargo, que ese no sería el único inmueble en el que se habrían interesado y apuntan a que la búsqueda se mantiene.

Apuesta por los hoteles urbanos

Aunque los hoteles urbanos solo representan un 15% de su negocio global, indica Luque, ya que el grueso de RIU está dedicado al modelo vacacional de resorts, la cadena está creciendo con fuerza en este ámbito. En estos momentos cuenta con 12 hoteles en su línea urbana, cinco de ellos en Estados Unidos. El año pasado inauguró el Riu Plaza Chicago, este año ha penetrado el mercado canadiense con el Riu Plaza Toronto y está ya trabajando en un nuevo proyecto en Manhattan, el Riu Plaza Broadway, que será su tercero y mayor hotel en Nueva York, con 673 habitaciones.

La hotelera cerró el ejercicio de 2024 con 4.082 millones de euros en ingresos brutos, lo que supuso un incremento del 13% con respecto al año anterior. Los 98 hoteles de la compañía recibieron a 6,7 millones de clientes y registraron una ocupación media global del 89%. La empresa está presente en 21 países y cuenta con 38.055 empleados.

Destino preferente

No solo RIU tiene puesto en su radar a la ciudad de Barcelona. Desde el pasado 1 de septiembre, la cadena de hoteles de lujo METT opera el que fue el antiguo Gran Hotel La Florida, en la falda de la montaña del Tibidabo, un establecimiento en cuya reforma ha invertido 15 millones de euros y que pertenece a la socimi Atom Hotels, igual que el también icónico Hotel Miramar, en este caso en la falda de Montjuïc.

Y desde el pasado 2024, también el gigante Hyatt tiene presencia en la capital catalana, donde ya ha anunciado su intención de seguir expandiéndose a través de sus distintas marcas. La compañía estadounidense aspira a llegar a abrir "entre siete y ocho hoteles más" en la ciudad, según adelantó el presidente regional de Hyatt, Javier Águila, en la inauguración de su primer establecimiento barcelonés, el Sofía (que ocupa el antiguo hotel Princesa Sofía).

Más amplia es la implantación de Marriott, otra de las grandes corporaciones hoteleras americanas, que cuenta con una quincena de hoteles en la ciudad, como el W, el Arts, Cotton House o Le Meridien, además de operar hoteles con otras marcas como Moxy, Edition, Renaissance, Four Points y AC.