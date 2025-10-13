El precio del alquiler crece un 14,3% interanual, aunque cae 4,8% en el tercer trimestre

La crisis de vivienda en España no da tregua. Así lo pone de manifiesto Fotocasa, a través de su Índice Inmobiliario, concluyendo que no deja de encarecerse. Con respecto al tercer trimestre del año pasado, el precio de la vivienda en alquiler se ha encarecido un 14,3%, según los datos del portal inmobiliario. Sin embargo, el precio ha disminuido un 4,8% respecto al segundo trimestre del año, registrando un ligero alivio en la espiral de alzas de la vivienda.

Sin embargo, tal y como apunta el portal inmobiliario, los descensos entre el segundo y el tercer trimestre del año llevan teniendo lugar durante los últimos 19 años, por lo que no se trata de una circunstancia extraordinaria. Con todo, el precio de la vivienda en alquiler se sitúa en 13,69 euros por metro cuadrado al mes, situando el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en los 1.095 euros al mes.

“El descenso trimestral no refleja un cambio estructural, pero sí una ralentización del ritmo de crecimiento del precio tras meses de fuertes subidas. En cambio, el incremento interanual de doble dígito sí es significativo, ya que confirma que el precio del alquiler se mantiene en niveles históricos", apunta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

11 comunidades reducen el precio

En cuanto a la variación del precio por comunidades autónomas, el tercer trimestre de 2025 ha arrojado 11 caídas trimestrales, menos que las 14 que sufrieron un descenso en el precio en el mismo periodo de 2024. Cantabria (-10,3%), Galicia (-6,3%), Región de Murcia (-6,1%), Andalucía (-4,0%), Castilla y León (-2,6%), Comunitat Valenciana (-2,5%), Cataluña (-1,7%), Extremadura (-0,7%), Canarias (-0,3%), Madrid (-0,1%) y Navarra (-0,1%) han visto reducciones en el precio del alquiler desde el segundo al tercer trimestre del año. Por otra parte, aquellas en las que ha repuntado son La Rioja (4,3%), Asturias (2,9%), Baleares (1,7%), Castilla-La Mancha (1,5%), País Vasco (1,0%) y Aragón (0,2%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades autónomas, Madrid sigue ocupando el primer puesto, con 21,38 euros por metro cuadrado. Le sigue Catalunya, en segundo lugar, con un precio de 19,80 euros por metro cuadrado. Baleares con 18,56 euros por metro cuadrado, País Vasco con 16,93 euros por metro cuadrado y Canarias con 14,64 euros por metro cuadrado completan los primeros puestos del ranking. Por su parte, Extremadura, con 7,19 euros por metro cuadrado, exhibe el precio más bajo a nivel nacional, seguida de Castilla-La Mancha (8,29 euros por metro cuadrado) y Castilla y León (9,56 euros por metro cuadrado).

Las ciudades más caras

A nivel municipal, las ciudades con el precio del alquiler por encima de los 20 euros el metro cuadrado al mes son: Esplugues de Llobregat con 24,54 €/m2 al mes, Calvià con 23,45 €/m2 al mes, Barcelona capital con 23,31 €/m2 al mes, Madrid capital con 22,38 €/m2 al mes, L’Hospitalet de Llobregat con 22,10 €/m2 al mes, Santa Coloma de Gramenet con 21,45 €/m2 al mes, La Moraleja con 21,26 €/m2 al mes, San Bartolomé de Tirajana con 21,10 €/m2 al mes, Santa Eulària des Riu con 21,05 €/m2 al mes, Castelldefels con 20,44 €/m2 al mes y Sitges con 20,26 €/m2 al mes.