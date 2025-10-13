Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás de baja, lo más normal es que te estén siguiendo”

En los últimos años, los detectives privados se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por las empresas en España para controlar las posibles bajas laborales fraudulentas. Según explica el abogado laboralista Juanma Lorente en su canal de TikTok, esta práctica no solo es legal, sino que es más común de lo que muchos trabajadores imaginan. Si estás de baja médica, y ves comportamientos extraños a tu alrededor, no es descabellado pensar que alguien podría estar vigilándote.

Como afirma Lorente, “si estás de baja, lo más normal es que te estén siguiendo”. Esta afirmación puede sonar alarmante, pero responde a una realidad jurídica: las empresas tienen derecho a contratar detectives privados para verificar que la baja laboral de un empleado no se está utilizando de forma fraudulenta. En un mercado laboral donde las bajas médicas falsas suponen un coste económico importante para las empresas, muchas optan por esta medida para protegerse.

Sin embargo, si tu baja médica es real y estás cumpliendo con las recomendaciones médicas, no tienes de qué preocuparte. En palabras de Lorente, “lo más normal es que el detective no vea nada raro y no te pueda despedir”. Es decir, su labor se limita a observar y documentar, pero si el trabajador actúa conforme a su diagnóstico, no hay motivo legal para sanciones o despidos.

¿Es legal que te siga un detective estando de baja?

La respuesta corta es sí, pero con condiciones. No cualquier seguimiento o vigilancia es válido ante un tribunal. Tal como detalla Juanma Lorente, la empresa debe tener sospechas fundadas antes de contratar un detective. Esto sigJuanma Lorente, abogado laboralista: "Si faltas 3 días seguidos al trabajo, te quedas sin paro"nifica que no basta con la desconfianza o el capricho del empresario; debe existir algún indicio previo que haga razonable pensar que la baja puede estar siendo simulada o usada indebidamente.

Además, hay límites claros que los detectives no pueden sobrepasar. Por ejemplo, es completamente ilegal que te graben o te vigilen dentro de tu domicilio. La intimidad del hogar está protegida por la ley y cualquier prueba obtenida violando esta privacidad puede ser anulada por un juez.

¿Qué pasa si no se cumplen los requisitos?

Aquí es donde muchos empresarios pueden cometer errores. Si el seguimiento de un detective se realiza sin una sospecha razonable previa, o si invade la intimidad del trabajador, las pruebas obtenidas no serán válidas. Según Lorente, en estos casos, aunque el detective haya captado imágenes de un comportamiento sospechoso, el despido derivado de estas pruebas puede ser declarado improcedente por un tribunal.

Esto significa que el trabajador podría ser readmitido o recibir una indemnización, y la empresa cargaría con las consecuencias legales del despido mal ejecutado. Por tanto, la figura del detective privado no es un "todo vale", sino que está regulada y debe actuar conforme a la ley.

¿Qué pueden y no pueden hacer los detectives?

Los detectives privados pueden observar y grabar en espacios públicos, como calles, centros comerciales, cafeterías, gimnasios o incluso durante eventos deportivos, siempre y cuando estén relacionados con la investigación. Por ejemplo, si un trabajador con baja por lumbalgia es grabado levantando pesas o participando en una carrera, esas imágenes sí podrían ser utilizadas como prueba válida.

Lo que no pueden hacer bajo ninguna circunstancia es instalar cámaras ocultas, pinchar teléfonos o acceder a información privada sin autorización judicial. Tampoco pueden entrar en propiedades privadas ni obtener información de salud sin el consentimiento del trabajador. Todo esto estaría prohibido por la ley de protección de datos y por el derecho a la intimidad personal.

¿Cómo saber si te está siguiendo un detective?

Aunque no es fácil identificar a un detective privado, si notas que alguien te observa con frecuencia en diferentes lugares o ves patrones extraños de comportamiento cerca de ti, podría tratarse de un profesional contratado por tu empresa. No obstante, si tu comportamiento durante la baja es coherente con tu estado de salud, no tienes por qué preocuparte.

El abogado Juanma Lorente insiste en que la clave está en la legalidad y proporcionalidad del seguimiento. Si todo se ha hecho conforme a la ley, y el trabajador está actuando de manera correcta, no habrá consecuencias negativas.