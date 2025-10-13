PREMIO NOBEL
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, Premio Nobel de Economía 2025
Los dos primeros han recibido el galardón "por haber identificado los prerrequisitos del crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico", y el tercero "por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa"
Los estadounidenses Acemoglu, Johnson y Robinson ganan el Premio Nobel de Economía 2024
La Real Academia Sueca de las Ciencias ha concedido hoy el Premio Nobel de Economía, a los estadounidenses Joel Mokyr y Peter Howitt y al británico Philippe Aghion, "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación". Aghion y Howitt ya habían ganado el Premio Fronteras del Crecimiento de Economía, otorgado por la Fundación BBVA.
"Durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido. Esto ha sacado a un gran número de personas de la pobreza y ha sentado las bases de nuestra prosperidad. Los galardonados este año en ciencias económicas, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, explican cómo la innovación impulsa un mayor progreso", ha publicado la cuenta oficial del Premio Nobel en X.
El Premio Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, puesto que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendi con el 300 aniversario de la entidad. Sin embargo, el galardón es otorgado por la Real Academia Sueca de las Ciencias.
Tal y como apunta 'Europa Press', desde su creación, ha sido otorgado en 57 ocasiones a 99 galardonados entre 1969 y 2025. Fue concedido por primera vez en 1969, distinguiendo al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen, mientras que el premio del año pasado recayó en tres economistas -Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson- quienes estudiaron por qué algunos países son ricos y otros pobres y han documentado que las sociedades más libres y abiertas tienen mayores probabilidades de prosperar.
(Noticia en Ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja