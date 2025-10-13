Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, Premio Nobel de Economía 2025

La Real Academia Sueca de las Ciencias ha concedido hoy el Premio Nobel de Economía, a los estadounidenses Joel Mokyr y Peter Howitt y al británico Philippe Aghion, "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación". Aghion y Howitt ya habían ganado el Premio Fronteras del Crecimiento de Economía, otorgado por la Fundación BBVA.

"Durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido. Esto ha sacado a un gran número de personas de la pobreza y ha sentado las bases de nuestra prosperidad. Los galardonados este año en ciencias económicas, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, explican cómo la innovación impulsa un mayor progreso", ha publicado la cuenta oficial del Premio Nobel en X.

El Premio Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, puesto que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendi con el 300 aniversario de la entidad. Sin embargo, el galardón es otorgado por la Real Academia Sueca de las Ciencias.

Tal y como apunta 'Europa Press', desde su creación, ha sido otorgado en 57 ocasiones a 99 galardonados entre 1969 y 2025. Fue concedido por primera vez en 1969, distinguiendo al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen, mientras que el premio del año pasado recayó en tres economistas -Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson- quienes estudiaron por qué algunos países son ricos y otros pobres y han documentado que las sociedades más libres y abiertas tienen mayores probabilidades de prosperar.

