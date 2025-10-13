Indra apuesta por Catalunya y nombra a Anna Ortí como su nueva responsable en la comunidad

Indra ha reforzado su equipo directivo en Catalunya con la designación de Anna Ortí como nueva responsable en la comunidad. Ingeniera informática por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y con un máster en Dirección Pública por ESADE, Ortí cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector público y más de 13 años en Indra, donde ha liderado proyectos de modernización y digitalización de gran impacto para las Administraciones Públicas catalanas desde el área de Minsait.

Su trayectoria en la compañía refleja la apuesta de Indra por promover el talento interno y consolidar perfiles con una sólida experiencia en la gestión institucional. Además de su carrera ejecutiva, Ortí ha participado en programas de alta dirección de ESADE y la Fundación SEPI, y ha ejercido como profesora en la propia ESADE.

Plan de crecimiento en sectores estratégicos

El nombramiento se enmarca en el plan de expansión de Indra en Catalunya, que contempla el impulso de proyectos en comunicaciones, espacio y ciberseguridad, con la previsión de generar hasta 1.000 nuevos empleos en la región. Con ello, la compañía busca reforzar su papel como motor de innovación y desarrollo tecnológico en el territorio.

Indra también avanza en Catalunya mediante alianzas estratégicas, como la colaboración con Ficosa para el desarrollo de equipos electroópticos en los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC, y el acuerdo con la firma de ciberseguridad Sirt, enfocado en ampliar capacidades conjuntas en defensa, ciberdefensa y espacio.