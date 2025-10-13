Gonzalo Bernardos, economista, sobre la profesión del futuro: "Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción"

Si pensamos en una figura 'llamativa' para el sector económico en nuestro país, ese es Gonzalo Bernardos. El Vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona, colaborador en programas de televisión como laSexta Xplica y Más Vale Tarde, habla sin tapujos sobre la crisis que vive el mercado del empleo en España. Anteriormente, en algunos pódcast ya ha protagonizado polémicos discursos en los que, a grandes rasgos, atribuye al Gobierno las causas de la subida del alquiler en los próximos años.

Bernados menciona el caso concreto del sector de la construcción como el mejor parado de cara a unos años. El economista alude a la falta de mano de obra actual y a la necesidad de construir nuevas viviendas en España como dos causas directas para la subida de sueldos. De esta forma, profesiones como la del albañil se convertirían en puestos de trabajo muy preciados por los más jóvenes, pudiendo optar a sueldos de en torno a 5.000 y 6.000 euros mensuales.

Los más jóvenes, los más consentidos

En palabras del profesor de economía, la situación que viven los jóvenes es preocupante, debido a que no sabrían aprovechar las oportunidades que se les presentan, haciendo hincapié en sus pocas de progresar en el mundo laboral. Y si esto fuera poco, tampoco cree que ayude a la situación que muchos padres "consientan" a sus hijos, incluso hasta edades más avanzadas. "La principal enfermedad de este país se llama mamitis", sentencia.

Jóvenes en una terraza de un bar en Barcelona. / Archivo - ZOWY VOETEN

Para él, la cultura del esfuerzo en el país es algo que resulta bastante dañado a día de hoy. Muchos jóvenes recién llegados al mercado laboral no concebirían la idea de realizar horas extra, e incluso lo recibirían como un ataque personal. Según nos explica, "el que algo quiere, algo le cuesta, y el espíritu de sacrificio se ha perdido en parte".

La profesión del futuro

Uno nunca pensaría que trabajos como los de la construcción, que difícilmente alcanzan los 23.000 euros netos al año, llegarían a ser los más cotizadas. Pero el experto económico nos confirma que, en los próximos años, estos sueldos sufrirán un aumento hasta llegar a los 5.000 o 6.000 euros.

Según Bernardos, "lo que importa son los contactos, la meritocracia no existe en España". Por ello, los nuevos trabajadores que se incorporen al mercado laboral se verán obligados a elegir cuidadosamente tanto en qué trabajan, como con quién se relacionan, sobre todo si quieren destacar entre la multitud.