Cuideo entra en el negocio de la gestión de centros de día comprando una primera instalación en Barcelona

La plataforma de servicios para la tercera edad Cuideo se adentra en el negocio de la gestión de centros de día. Esta empresa nativa digital con sede en Barcelona ha comprado e inaugurado las primeras instalaciones, un centro llamado hasta ahora Qualivida Sarrià y que pasa a ser Cuideo Sarrià.

Se trata de unas instalaciones de 700 metros cuadrados, que lleva unos 15 años en funcionamiento y en las que trabajan 20 profesionales que atienden a unas 60 personas.

"Esta incorporación marca el lanzamiento de una nueva línea de negocio escalable, basada en la gestión directa de centros físicos bajo el nombre Centros Cuideo", explica la compañía en un comunicado. La estrategia empieza con 2029 como primera meta fijada. Para entonces prevén haber incorporado otros 9 centros a su red, la mayoría situados entre Barcelona y Madrid, de unos 400 metros cuadrados aproximadamente y con capacidad de atender a 50 personas.

Es decir, alcanzar en estos próximos 4 años una superficie total de instalaciones de 4.000 metros cuadrados, estar atendiendo a 500 personas en total y estar ingresando 10 millones de euros solo con este negocio.

Esta línea de negocio estará dirigida por Bruno Sanllehí, fundador de Qualivida Sarrià. Es él quien afirma que el objetivo final será "redefinir el concepto de los centros de día".

El estado del sector

"Tras hacer un profundo análisis del sector de centros de día, constatamos que la mayoría de estos espacios aún responden a un modelo anticuado: instalaciones pequeñas y poco luminosas, actividades limitadas y horarios rígidos, escasa motivación en el ambiente e incluso cierta infantilización hacia las personas mayores, además de una falta de transparencia que genera desconfianza entre las familias", contextualiza el director de Expansión de Cuideo y, al mismo tiempo, cofundador de la empresa, Guillermo Molina.

Es él también quien admite que la decisión de comprar el Qualivida de Sarrià vino por haber detectado una dinámica distinta en este centro. "Este contraste confirmó lo que ya intuimos: el sector necesita una transformación urgente hacia centros de día modernos y de calidad, donde los mayores no solo disfruten de un entorno estimulante, muy lejos del modelo asistencial tradicional centrado únicamente en la custodia de personas mayores", añade.

En el caso concreto de este primer Cuideo Sarrià, los cambios que se incorporarán respecto a como funcionaba hasta ahora el espacio serán la mayor flexibilidad horaria (Cuideo tiene servicio de ayuda disponible todos los días a todas horas) o el seguimiento centralizado.