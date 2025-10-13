El Consorcio de Compensación de Seguros volverá a activarse para hacer frente a las inundaciones de Alice

La dana Alice ha traído recuerdos que no resulta agradable evocar. El levante de la Península Ibérica ha registrado fuertes precipitaciones, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia, especialmente en el litoral de Cartagena, Baleares y Catalunya, donde ha dejado graves estragos a su paso.

Como no puede ser de otra manera, los desastres naturales, entre los que se encuentran las danas, producen un gran número de daños materiales, así como personales. No solo las calles se ven afectadas por las inundaciones. También las viviendas, especialmente si son antiguas y el sistema de aislamiento de las mismas no se encuentra en las mejores condiciones, pueden llegar a sufrir graves inundaciones, provocando que sus residentes se encuentren en riesgo de perderlo todo.

En este tipo de situaciones, los ciudadanos se preguntan quien va a cubrir los daños provocados por los desastres. Cualquiera podría llegar a pensar que lo cubrirá el seguro, pero lo cierto es que las aseguradoras no se hacen responsables por los daños provocados por desastres naturales. La mayor parte de pólizas de seguro incorporan cláusulas que previenen ante posibles eventos naturales. Sin embargo, los desastres a gran escala, como puede ser una dana, suele correr a cuenta del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

El CCS es una empresa pública, adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, cuya función aseguradora es de carácter subsidiario, que actúa cuando las aseguradoras privadas no pueden hacerlo. El CCS suele entrar en acción en los casos en los que se produce un riesgo extraordinario, como puede ser una dana. El Consorcio de Compensación de Seguros es responsable, además, de dar cobertura a aquellos vehículos que hayan sido rechazados por dos (o más) aseguradoras, ofrecer un seguro agrario o indemnizar (a un tercero) en nombre de esos vehículos que no tienen seguro o que no han sido identificados correctamente.

Daños extraordinarios

Por tanto, algunos ejemplos de inundaciones cubiertas por el seguro del hogar pueden ser filtraciones desde el exterior, siempre que la vivienda se encontrase correctamente sellada, roturas de cañerías que puedan producir pequeñas inundaciones o, directamente, fenómenos naturales que no alcancen el estatus de catastrófico por sus características.

Ahora bien, ninguno de estos fenómenos es comparable a una dana. Esta se considera un riesgo extraordinario, puesto que proviene de un fenómeno meteorológico extremo. En este caso, es el CCS el que asume la responsabilidad de indemnizar por los daños. Sin embargo, la normativa establece que para que el Consorcio cubra los daños, es necesario que el afectado cuente con un seguro de hogar que cubra los daños materiales.

Por tanto, en el caso de una dana, si se producen daños materiales en una vivienda asegurada, será el Consorcio de Compensación de Seguros quien asumirá la responsabilidad de indemnizar.