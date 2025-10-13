El Gobierno propone subir la cuota de los autónomos entre 11 y 200 euros en 2026

El Gobierno ha planteado subir a partir del año que viene la cuota mensual que pagan los autónomos entre 11 y 200 euros, hasta ubicar la horquilla de cotizaciones entre los 217,37 euros (para la más reducida) y 796 euros (para la más elevada).

Así lo recoge la propuesta trasladada este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las organizaciones más representativas entre el colectivo y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La misma recoge un incremento mensual de entre el 8,7% para la cuota más baja y del 35% para la más alta, si bien parte de las intermedias suben algo menos.

Ese primer borrador, que presuntamente sufrirá modificaciones en el proceso negociador que está todavía en curso, dibuja también un escenario de incremento progresivo de cuotas hasta 2028. Para entonces, la horquilla quedaría, según este primer esquema, entre 252 y 1.208 euros. Es decir, una subida de entre 33 euros (la que menos sube, que no es la más baja) y 618 euros (la que más, que sí coincide como la más alta) al mes.

El esquema mantiene los quince tramos de cuotas en función de los rendimientos netos que cada trabajador por cuenta propia obtiene cada mes. Estos rendimientos son una fórmula matemática, ya estipulada y vigente, que, a grandes rasgos, se calcula cogiendo los ingresos y restando los gastos computables.

Las tres primeras franjas de ingresos corresponden a importes más reducidos, pensados para aquellos trabajadores por cuenta propia que tienen unos rendimientos inferiores al equivalente al salario mínimo.