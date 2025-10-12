¡Vaya al gimnasio, que le saldrá más barato!

Relieve del Museo Arqueológico de Atenas (510 a.C.) que muestra a dos atletas practicando la lucha y a otro que se dispone a lanzar la jabalina. / 'Activos'

Andalucía se convertirá en la tercera comunidad autónoma que premiará con una bonificación fiscal a quien sea socio de un gimnasio o un club deportivo. Los presupuestos de 2026 incluirán una deducción del 15% sobre el gasto deportivo, con un tope de cien euros. De esta forma, la región andaluza sigue a La Rioja y la Comunidad Valenciana en una decisión que pronto seguirán otras autonomías en el afán para que sus ciudadanos se cuiden más, desarrollen los músculos adecuados y generen una buena actividad aeróbica y anaeróbica.

La Rioja lidera por ahora la clasificación gimnástica. Facilita una deducción de los gastos deportivos a los menores de 65 años del 30% y del 100% a los mayores de esta edad y a las personas con una discapacidad superior al 33%. Hay un límite: 300 euros. La Rioja es aún más innovadora ya que facilita "el 15% del importe de las adquisiciones de bicicletas de pedaleo no asistido". Nada de bicis eléctricas ni tampoco de triciclos, tándems o patinetes. El límite: 50 euros por vehículo y dos vehículos por unidad familiar. Algo es algo, teniendo en cuenta que el precio de una bicicleta de lo más normal no baja de los 200 euros.

La Comunidad Valenciana es más prolija en su deducción deportiva. Dice la norma: "En general, 30% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo en gastos asociados a la práctica del deporte y actividades saludables. Si el declarante es mayor de 65 años o tiene una discapacidad en grado igual o superior al 33%, el porcentaje de deducción será del 50%. Si el declarante es mayor de 75 años o tiene una discapacidad igual o superior al 65%, el porcentaje de deducción será del 100%". El límite máximo de la deducción son 150 euros.

A medida que las comunidades han ido descubriendo la posibilidad de trabajar el tramo autonómico del IRPF, las deducciones han ido creciendo. Deducciones diversas por vivienda, por hijos (naturales y adoptivos), por libros de texto y material escolar, por vivir en pueblos con pocos habitantes, por empleados de hogar, etcétera. La lista irá aumentando, a cual más original, en los próximos meses y a medida que se vayan acercando las elecciones autonómicas. Cabe recordar el debate que ha generado la Junta andaluza por promover también la deducción por tener mascotas -no es lo mismo un perro guía que un gato- y el tiempo que llevan con el ser humano haciéndole compañía.

¿Cuál es el límite? Ahí es donde columpiarse es lo más fácil. Ya los países escandinavos descubrieron que hay una relación directa entre tener buena salud y prevenir con tiempo para evitar más gasto en sanidad. Por ejemplo, en Suecia se ha impulsado que los ciudadanos a partir de cierta edad practiquen ejercicios de equilibrio -pueden hacerlo en su casa con una esterilla sin necesidad de ir al gimnasio- porque, con el paso del tiempo, la pérdida de equilibrio es la principal causa de fracturas de hueso y hospitalizaciones, con los riesgos agregados.

La práctica habitual de algunos ejercicios al aire libre es habitual en las culturas orientales e incluso en las empresas, donde los equipos se reúnen para mover el esqueleto. También sabemos que cualquier persona que practique deporte a cierto nivel realiza calentamiento para evitar lesiones musculares. Los médicos son los primeros que recomiendan a quienes padecemos lumbalgia o dolor de espalda que realicemos los ejercicios pertinentes. Ir al gimnasio o estar apuntado a un club deportivo tampoco es necesario para estar en forma. En una ocasión, una amiga me contó que el mejor deporte es tomar clases de baile. ¿Habrá bonificaciones fiscales para aprender hip hop, tango, vals y otros bailes folclóricos que requieren mucho esfuerzo? ¿Y qué hay de los aficionados a deportes que se practican en la naturaleza y que necesitan instrumental determinado (tablas de surf, vela, esquís, botas de montaña, paracaídas y ala delta, entre otros)? ¿Dónde está el límite?

El pionero español para fomentar el ejercicio fue Juan Antonio Samaranch -quien fue presidente del COI- cuando era delegado nacional de Deportes y Educación Física de 1967 a 1970 con su "cuenta conmigo". En aquella España franquista que quería salir del tercermundismo deportivo, algunas personas, que eran vistas como bichos raros -mi padre entre ellas-, empezaron a salir a correr por los campos y las calles de nuestras poblaciones. Entonces a correr se le empezó a llamar footing, ahora lo llaman running.

Que las bonificaciones fiscales no se atraganten y el populismo barato tampoco. Al menos, la consejera de Salud de Andalucía ha cesado por el escándalo de las mamografías.