Así es la nueva cuenta infantil de Trade Republic

Con el coste de vida disparado, el ahorro se vuelve una idea cada vez menos presente entre los españoles, quienes se ven obligados a plantear una economía centrada en el día a día y no tanto en el futuro. Conscientes de ello, los bancos –con los neobancos o bancos digitales como abanderados de la innovación financiera– siguen ampliando su catálogo de ofertas, entre las cuales destacan nuevas modalidades de cuenta corriente.

Trade Republic, plataforma de ahorro e inversión de origen alemán, ofrece desde hace unos días su nueva cuenta infantil particular, cuya remuneración está directamente ligada al Banco Central Europeo (BCE). "Invierte hoy en el futuro de tus hijos", publicitan desde el sitio web de la citada entidad, que insta a sus clientes a abrir desde la aplicación oficial este tipo de cuentas y obtener intereses sobre el efectivo de sus hijos "desde el día en que nace hasta su 18 cumpleaños".

"Con la Cuenta Infantil de Trade Republic sentamos las bases para millones de jóvenes ahorradores en España. [...] Es un hito mundial", comenta Christian Hecker, cofundador de la compañía, en la nota de prensa emitida con motivo de esta novedad.

¿Qué es y en qué consiste el "Impulso Infantil" de Trade Republic?

La nueva cuenta infantil que llega a España de la mano de Trade Republic se rige por lo que se conoce como "Impulso Infantil", que no es otra cosa que una reinversión mensual correspondiente a la comisión de gestión de ETF que establece el gigante de fondos de inversión Vanguard, empresa colaboradora en esta nueva propuesta. Entre los fondos incluidos se encuentran nombres como FTSE All-World, Vanguard ESG Global All Cap y Vanguard LifeStrategy 80.

A su vez, la nueva cuenta infantil de Trade Republic ofrece de forma indefinida un Tipo de Interés Nominal (TIN) del 2%, sin mínimos ni máximos de remuneración. Eso sí, cabe destacar que su valor está sujeto a los movimientos que efectúe el BCE. De esta manera, si dicha institución decidiese subir o bajar los tipos de interés, estas oscilaciones se verían reflejadas también en la remuneración –que, por cierto, puede estar sujeta a retenciones y debe declararse en la declaración de la renta de los progenitores–. También, es importante subrayar que esta oferta no incluye comisiones de ningún tipo ni tampoco permite tener tarjetas asociadas.

¿Cómo abrir una cuenta infantil y a quién pertenece?

Solo los padres o tutores legales del menor pueden abrir desde el pasado jueves una de estas cuentas, procedimiento que puede llevarse a cabo desde la aplicación de Trade Republic y para el que se necesitará el certificado de nacimiento o el libro de familia, así como el consentimiento del segundo progenitor (a excepción de aquellos casos en que exista custodia exclusiva para alguna de las dos partes). Un requisito a tener en cuenta es que los padres deberán contar con una cuenta propia dentro de la plataforma. Si bien la cuenta estará a nombre del hijo o hija al que vaya destinada, quien consecuentemente será propietario o propietaria legal de la misma, los padres seguirán teniendo pleno acceso para gestionarla.

Dentro del funcionamiento de estas cuentas también aparece la figura del "Padrino del ahorro": amigos o familiares que mensualmente pueden hacer sus contribuciones a la cuenta.

Tal como aparece especificado en el sitio web de Trade Republic, una vez el menor cumpla los 18 años, su cuenta se convertirá automáticamente en una de las cuentas normales de la misma entidad.