Pascual Ariño, experto en inversión, sobre adquirir un coche: "No lo hagas. Compra casas que te den ingresos todos los meses y podrás tener lo que quieres sin tener que trabajar"

El consultor e inversor Pascual Ariño ha invitado a sus seguidores a repensarse el hecho y la manera de gestionar sus ahorros y a priorizar la compra de activos generadores de ingresos, como podrían ser los inmuebles, por encima de los gastos en bienes de consumo, como son los vehículos. "Compra casas que te den ingresos todos los meses y así te podrás tener lo que tú quieres sin tener que trabajar", ha dicho en un vídeo compartido en Instagram y Facebook.

Según esta filosofía, un coche es un bien pasivo, ya que solo genera gastos constantes (seguro, gasolina, mantenimiento, ...) además de tener una depreciación constante, mientras que una vivienda en alquiler es un activo que puede generar rendimiento mensualmente.

Referentes para los jóvenes

En los últimos meses, este tipo de discurso ha ganado peso en redes sociales, especialmente en jóvenes que quieren empezar a crecer económicamente y que buscan tener y conseguir una independencia económica.

Figuras como Carlos Galán o Sergio Beguería, dos influencers que suben contenido sobre economia e inversiones, también insisten en la importancia de invertir antes que consumir.

Además, con el aumento del precio de los coches y la inestabilidad del mercado inmobiliario, se ha reabierto el debate sobre cuál es el mejor destino para tus ahorros. A pesar de esto, diversos economistas alertan que invertir en vivienda no es una fórmula universal y que nadie te asegura que esta inversión sea positiva con el paso de los años. La dificultad para acceder a créditos hipotecarios, los impuestos y los riesgos de morosidad hacen que la inversión inmobiliaria requiera un conocimiento previo y planificación precisa.

Sea como sea, el mensaje de Ariño conecta con una tendencia creciente relacionada con la libertad financiera y la búsqueda de ingresos pasivos en un contexto de incerteza laboral y una inflación persistente.

