Ahorros
Pascual Ariño, experto en inversión, sobre adquirir un coche: "No lo hagas. Compra casas que te den ingresos todos los meses y podrás tener lo que quieres sin tener que trabajar"
El inversor Pascual Ariño aconseja a sus seguidores sobre inversiones y economía
El experto en inversiones Andrés González avisa: "No hay ninguna forma de que un coche sea rentable"
Carlos Galán, experto en inversión: "Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer"
Mariona Carol Roc
El consultor e inversor Pascual Ariño ha invitado a sus seguidores a repensarse el hecho y la manera de gestionar sus ahorros y a priorizar la compra de activos generadores de ingresos, como podrían ser los inmuebles, por encima de los gastos en bienes de consumo, como son los vehículos. "Compra casas que te den ingresos todos los meses y así te podrás tener lo que tú quieres sin tener que trabajar", ha dicho en un vídeo compartido en Instagram y Facebook.
Según esta filosofía, un coche es un bien pasivo, ya que solo genera gastos constantes (seguro, gasolina, mantenimiento, ...) además de tener una depreciación constante, mientras que una vivienda en alquiler es un activo que puede generar rendimiento mensualmente.
Referentes para los jóvenes
En los últimos meses, este tipo de discurso ha ganado peso en redes sociales, especialmente en jóvenes que quieren empezar a crecer económicamente y que buscan tener y conseguir una independencia económica.
Figuras como Carlos Galán o Sergio Beguería, dos influencers que suben contenido sobre economia e inversiones, también insisten en la importancia de invertir antes que consumir.
Además, con el aumento del precio de los coches y la inestabilidad del mercado inmobiliario, se ha reabierto el debate sobre cuál es el mejor destino para tus ahorros. A pesar de esto, diversos economistas alertan que invertir en vivienda no es una fórmula universal y que nadie te asegura que esta inversión sea positiva con el paso de los años. La dificultad para acceder a créditos hipotecarios, los impuestos y los riesgos de morosidad hacen que la inversión inmobiliaria requiera un conocimiento previo y planificación precisa.
Sea como sea, el mensaje de Ariño conecta con una tendencia creciente relacionada con la libertad financiera y la búsqueda de ingresos pasivos en un contexto de incerteza laboral y una inflación persistente.
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
- Rafael Serrano, abogado: 'Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo
- El auge tecnológico de Catalunya revierte la fuga de cerebros: 'Me fui porque con dos carreras y un máster, solo optaba a unas prácticas de 900 euros