Las navieras se suben al tren de mercancías

Las navieras se suben al tren. Grandes imperios del negocio marítimo internacional como MSC, Cosco, CMA CGM o la española Boluda han protagonizado en estos últimos tiempos importantes desembarcos en la propiedad de operadores ferroviarios de mercancías en España y Portugal. Buscan el dominio de la cadena logística. Las empresas que llevan buques hasta los muelles portuarios quieren diversificar actividad y aumentar capacidad en un sector en crecimiento en toda Europa. El transporte por carretera mueve 1.644 millones de toneladas anuales en España, según los datos de la ‘Encuesta permanente del transporte por carretera’ del Ministerio de Transportes y Movilidad correspondiente al año 2024.

Boluda Corporación Marítima, controlada por la familia del naviero valenciano Vicente Boluda Fos, ha materializado este pasado mes de septiembre la adquisición del negocio intermodal de Transfesa a la 'Renfe' alemana, Deutsche Bahn. A través de Boluda Shipping da un paso de gigante en su estrategia de expansión y sostenibilidad. De hecho, la corporación de negocios marítimos y logísticos se convierte en el principal operador de mercancías en tren después de Renfe. El principal accionista del conglomerado alemán es del grupo Deutsche Bahn (DB), que posee más del 84% de las acciones a través de su filial española, DB Ibérica Holding.

La compañía líder en el mundo de los remolcadores -que también acaba de comprar a la neerlandesa Royal Boskalis sus remolcadores en Australia y Papúa Nueva Guinea por 544 millones de euros- dice que avanza así en su "estrategia de diversificación de negocio, reforzando su red de servicios ferroviarios en la península ibérica, ofreciendo soluciones logísticas sostenibles puerta a puerta más respetuosas con el medio ambiente y fomentando la utilización de los corredores verdes", aseguran desde la dirección de esta empresa. Ignacio Boluda Ceballos, presidente ejecutivo de Boluda Shipping, justifica la compra del negocio de Transfesa por el desarrollo “del transporte ferroviario de mercancías, que se consolida como un medio de transporte sostenible y eficiente, situándose en el centro estratégico de la logística intermodal.”

Objetivo: “Controlar la cadena”

Aunque el ferrocarril tan solo acapara alrededor del 4,1% de cuota de mercado en el ámbito terrestre, dominado absolutamente por los camiones, a largo plazo crecerá porque Bruselas tiene claro que el tren es la piedra angular de un transporte eficiente y descarbonizado tanto en pasajeros como en mercancías. La mejora de la fiabilidad y la intermodalidad emergen como palancas clave para aumentar la cuota del tren de mercancías en España, muy lejos de otros países europeos como Francia, a años de luz de Alemania e incluso de Portugal, donde la tasa alcanza ya el 15%.

Pallardó: "Las navieras han ganado mucho dinero en sus cuentas de explotación tras los tiempos del coronavirus"

Según el director del Instituto de Economía Internacional y profesor titular de Economía Aplicada de la Universitat de València, Vicente Pallardó, las compañías marítimas apuestan por la integración vertical y tienen recursos para invertir. “Las navieras han ganado mucho dinero en sus cuentas de explotación tras los tiempos del coronavirus.Desde entonces -destaca Pallardó- los fletes se han puesto por las nubes. Además, las navieras buscan controlar toda la cadena de suministros desde el mar hasta la tierra para ofrecer un servicio completo a sus clientes. Al adquirir o invertir en compañías ferroviarias integran el transporte terrestre con su actividad marítima ofreciendo soluciones de transporte intermodal más eficientes”, agrega este experto.

En ese sentido, reconoce que a integración de los modos de transporte tierra-mar se acelera en España. "Las grandes compañías aceleran el paso para controlar más eslabones de la cadena logística con la compra de empresas ferroviarias de mercancías. Lo acaban de confirmar estos últimos meses con las compras de operadores de ferrocarril”, explica el profesor Pallardó. Sea como fuera, advierte que "el transporte de mercancías suma todavía una cuota de mercado muy reducida. Ya se sabe, en España se ha apostado por los trenes para viajeros", recuerda en referencia al rápido desarrollo de la Alta Velocidad para viajeros frente a la lentitud de las líneas para mercancías como el corredor mediterráneo.

MSC, al asalto de Renfe

Esa disponibilidad de recursos financieros en los balances de la naviera ha llevado también a Mediterranean Shipping Company (MSC) a comprar una firma portuguesa y que ha transformado en Medway para operar en la Península Ibérica. Paralelamente, Renfe prevé cerrar en breve la entrada de MSC en su filial de mercancías. La futura empresa conjunta, participada al 50% por ambas partes, será la encargada de explotar los principales tráficos intermodales y siderúrgicos de Renfe Mercancías. La alianza con MSC se enmarca en el intento de revertir una década de pérdidas acumuladas, que superan los 360 millones de euros. Medway ha puesto en marcha servicios en los principales corredores ferroviarios de España como el dedicado exclusivamente al transporte reefer (refrigerado) entre València y Zaragoza. La primera naviera del mundo quiere relanzar el negocio de Renfe Mercancías.

China se fija en España

El sudeste asiático -sobre todo China- acapara gran parte del comercio marítimo de contenedores desde grandes puertos españoles del Mediterráneo: Algeciras, Valencia y Barcelona son claros ejemplos. Por eso, CSP Iberian Rail, filial ferroviaria del conglomerado estatal chino Cosco ha tomado el control de Logitren. El operador portuario Cosco Shipping Ports Spain ha comprado el 51% de las acciones de la empresa Logitren Ferroviaria, fundada en 2007 por la constructora Torrescámara -que sigue como accionista- y la entidad pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Esta operación contribuye a incrementar la conectividad y el hinterland de las áreas donde se ubican los activos marítimo-ferroviarios de CSP Spain (recintos de València y Bilbao, y las plataformas logísticas de Zaragoza y Madrid). Esta mercantil ferroviaria ya cuenta con un enlace Valencia-Madrid-Lisboa. Fue el primer tren de mercancías que cruzó la península de costa a costa, con el que profundiza en su estrategia de convertirse en un operador logístico intermodal global.

También la naviera gala, tercera en el 'ranking' mundial de transporte marítimo de contenedores tras MSC y Maersk, entra de lleno en el sector de las vías. El grupo francés adquirió en junio de 2023 el 49% de la terminal de contenedores CSP Iberian Valencia Terminal y el 38% de CSP Iberian Bilbao Terminal a TPIH Iberia. Este movimiento consolidó el liderazgo de Valenciaport en el sur de Europa y afianzó la relación de CMA CGM con Cosco Shipping Ports en España.

Las otras privadas

Renfe Mercancías es el operador ferroviario líder en España para el transporte de mercancías con un gran volumen de carga y una red logística que se extiende en el ámbito nacional e internacional, aunque está en "números rojos. La liberalización del sector, iniciada en 2005, impulsó la entrada de operadores privados que compiten con la empresa estatal española y amplían los servicios disponibles. La cuota de Renfe Mercancías ha sido del 36,3% en la primera mitad del año, frente al 63,7% de las empresas privadas, marcando un cambio sustancial respecto a los datos de hace un año.

Más allá de Renfe, el trasporte de mercancías se lo reparten Captrain, Continental, Medway y Transfesa, entre otras. Captrain España forma parte del Grupo SNCF (la compañía ferroviaria francesa), se especializa en logística y transporte de mercancías por ferrocarril, incluyendo servicios en terminales, puertos y zonas logísticas. Captrain es la segunda empresa en importancia con una cuota que es la mitad de la de Renfe Mercancías (21,3%). Continental aglutina una cuota del 13,9% y destaca el fuerte crecimiento de Medway (8,5%), un porcentaje que crecerá sin duda tras su alianza con MSC.

Por otro lado, en esta actividad participan firmas como Compañía Europea Ferroviaria (CEFSA), Arcelormittal Siderrail, y Athos Rail. La cifra de ingresos del conjunto de operadores se situó en 324,29 millones de euros en 2024, según la CNMC. Las provincias con mayor trasiego de carga son Barcelona-Zaragoza, a pesar de acumular dos años seguidos de fuertes descensos. Después, Barcelona-Girona, que ha subido un 6% en 2024. En este caso, además de intermodal, también se transporten vehículos y siderurgia. Y a continuación, el eje Madrid-València, a pesar de haber caído un 11%.

‘Plan Mercancías 30’

En busca de ayudas públicas, dentro del llamado 'plan Mercancías 30 '(para que el tren ferroviario alcance el 10% de cuota modal en 2030) se ha puesto en marcha los ecoincentivos ferroviarios: ayudas que pone a disposición de los operadores ferroviarios para compensar los cánones de uso que impone Adif. Otra forma de fomentar el tren de mercancías es la implantación de las denominadas autopistas ferroviarias, un sistema lanzadera intermodal que transporta semirremolques por ferrocarril. Hace más de un año se inauguró la primera, que transcurre por territorio netamente español con la ruta que conecta Madrid y el puerto de València.

El mencionado objetivo de lograr en 2030 una cuota de mercado del 10% vendrá impulsado desde los grandes puertos españoles. Sin duda, en la evolución del movimiento de cargas y descargas de bienes en toda la Península Ibérica ha tenido mucho que ver la fuerte apuesta de los gigantes navieros por el ferrocarril en España para atraer tráficos de contenedores. Otra operación de envergadura es la llevada a cabo por TransItalia y Tramesa, una autopista marítimo-terresrtre con servicios entre Valencia y Madrid que pretende prolongar hasta Lisboa. Esta conexión elimina unos 10.000 camiones al año de las carreteras españolas.