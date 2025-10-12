Miguel Ángel Alcalá: "BBVA Spark Summit atrae capital y genera oportunidades en Catalunya"
La que ya se ha convertido en la cita de referencia para el ecosistema emprendedor se celebró el pasado jueves en la Llotja de Mar de Barcelona con 350 participantes y un elenco de ponentes de alto nivel
¿Cómo ayuda este evento al ecosistema emprendedor en Catalunya?
El BBVA Spark Summit no solo conecta talento sino que también atrae capital a la ciudad y genera nuevas oportunidades de negocio para los emprendedores en Catalunya. En esta nueva edición, hemos reunido a más de 350 referentes del ecosistema emprendedor: un 52% de los asistentes son startups. También hemos atraído a 45 fondos de capital riesgo procedentes de 8 países, como Estados Unidos, México, Francia, Reino Unido, Alemania y España, entre otros. Los fondos confirmados representan una cartera de más de 80 billones de euros. Su presencia en el summit representa una gran oportunidad para aquellos fundadores que buscan nuevas oportunidades en Europa y Estados Unidos.
En tres años, BBVA Spark ha acompañado a más de 1.700 startups y scaleups. ¿Qué ofrece Spark que no encuentran en otros actores del mercado?
En BBVA llevamos muchos años poniendo la innovación y la tecnología en el centro de nuestra estrategia y apoyando el ecosistema emprendedor con diferentes iniciativas; pero ha sido a través de BBVA Spark donde hemos encontrado la mejor forma de acompañar a los emprendedores, con un equipo que se mueve rápido, que habla su mismo idioma y que entiende los retos a los que se enfrentan. BBVA Spark combina lo mejor de dos mundos: la solidez de un gran banco y la agilidad de un actor nativo digital. Ofrecemos una propuesta integral que incluye: financiación bancaria especializada; acceso a la red internacional de BBVA para apoyar la expansión; conexión con inversores, fondos y corporates; y servicios financieros adaptados a cada etapa de crecimiento.
Además, actuamos como un socio estratégico más allá de la financiación. Por eso ya hemos movilizado más de 750 millones de euros en financiación bancaria y hemos invertido más de 900 millones desde BBVA en fondos de capital privado.
¿Cómo ve el momento actual del ecosistema emprendedor en Catalunya y qué objetivos se marcan de aquí a final de año?
Catalunya es, sin duda, uno de los principales focos de BBVA Spark. Aquí concentramos el 43% de nuestros clientes en España y el 14% de nuestra base global. En 2025 queremos reforzar aún más esta presencia, ampliando nuestro alcance a nuevas compañías y consolidando a BBVA Spark como el banco de referencia para startups y scaleups en el territorio.
"En 2025 queremos consolidar a BBVA Spark como referencia para ‘startups’ y ‘scaleups’ en Catalunya"
¿Qué papel cree que deben jugar los bancos en el ecosistema emprendedor?
La banca tiene en su ADN el construir relaciones de largo plazo con las empresas con las que trabaja y esta relación de socios de largo plazo, es fundamental para que las compañías de rápido crecimiento puedan escalar de forma sostenible. Las entidades financieras tenemos la responsabilidad de acompañar a las compañías innovadoras desde sus primeras etapas, no solo aportando financiación, sino también conocimiento, red de contactos y asesoramiento especializado.
En BBVA Spark creemos que la banca debe ser un agente activo que ayude al crecimiento del ecosistema e impulse su madurez, canalizando capital, conectando talento e inversores, y generando confianza a largo plazo.
Hace tres años, cuando lanzaron BBVA Spark en España, prácticamente no se hablaba de la deuda en el mundo startup y hoy es una alternativa más de financiación. ¿Cuáles son las ventajas de la deuda versus el equity?
Efectivamente, hoy la situación es muy diferente y la deuda es una pieza fundamental del mix de financiación de las startups. Su principal ventaja, si la comparamos con el equity, es que permite a los fundadores mantener una mayor participación en su compañía y evitar diluciones innecesarias, especialmente en etapas tempranas donde el potencial de crecimiento es muy alto.
La deuda, si está bien estructurada y adaptada al modelo de negocio, es una herramienta que aporta flexibilidad, disciplina financiera y capacidad de acelerar el crecimiento sin comprometer el control. En BBVA Spark hemos sido pioneros en introducir soluciones como el venture debt o el asset-backed lending precisamente para cubrir ese espacio que se sitúa entre las rondas de capital y las necesidades operativas del día a día.
La IA se asoma al BBVA Spark Summit
Durante el BBVA Spark Summit, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, conversó con Santiago Muguruza, responsable global de BBVA Spark, sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando la manera en la que el banco se relaciona con sus clientes. El presidente de BBVA subrayó el papel transformador de esta tecnología y desveló la agenda de IA de la entidad, con proyectos destinados a reforzar la eficiencia, la personalización y la excelencia en el servicio al cliente.
