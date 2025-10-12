Dinero
Cambio en las transferencias bancarias: evitarás equivocarte
Los bancos incorporan una nueva medida de seguridad para evitar fraudes en las transferencias inmediatas
Cambio en las transferencias bancarias: ya puedes reclamar si te cobran por esto
La nueva normativa para las transferencias bancarias: conoce todos sus detalles
Mariona Carol Roc
Desde este mes, las entidades bancarias están obligadas a aplicar un nuevo sistema de seguridad en las transferencias inmediatas: la verificación del IBAN. Antes de confirmar la operación, los clientes podrán comprobar si el nombre del destinatario coincide con el titular de la cuenta bancaria de destino.
Esta medida permitirá asegurarse de que el dinero llegue a la persona o entidad correcta, evitando errores y reduciendo el riesgo de posibles fraudes.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Cuando el cliente solicite una transferencia, su banco pedirá a la entidad receptora que compruebe si los datos introducidos coinciden con los registros del titular de la cuenta de destino.
Si no coinciden, el sistema avisará al usuario del posible riesgo de enviar dinero a un destinatario incorrecto. En ese momento, el cliente podrá decidir si cancela la operación o la continúa bajo su propia responsabilidad.
Esta verificación se aplicará en todos los canales disponibles: aplicaciones móviles, banca online y cajeros automáticos.
Una iniciativa impulsada por la Unión Europea
La nueva medida forma parte de un reglamento europeo que busca aumentar la seguridad y la transparencia en los pagos electrónicos.
Parte de este reglamento ya entró en vigor el pasado mes de enero, con la igualación de precios entre las transferencias ordinarias e inmediatas, lo que ha contribuido a reducir los costes para los usuarios.
Con esta nueva fase, Europa da un paso más hacia la seguridad financiera digital, protegiendo a los clientes frente a posibles estafas y suplantaciones de identidad. Este un paso importante en materia de ciberseguridad y protección del usuario. A partir de ahora, antes de enviar dinero, podremos estar mucho más seguros de que llegará a la persona correcta.
