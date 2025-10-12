Bon Preu busca en la universidad a jóvenes graduados para ficharlos como gerentes de sus tiendas

Carla Moreno lleva un mes y medio como gerente del Esclat de la localidad leridana de Cervera. Tiene 23 años y poco podía imaginar hace algo más de un año, cuando estaba a punto de acabar la carrera de Administración y Dirección de Empresas (ADE) e iba trabajando en la empresa familiar, que terminaría dirigiendo un negocio como este, con una veintena de personas a su cargo y un salario que ronda los 35.000 euros anuales. "Siempre me ha gustado todo lo relativo a la gestión de equipos y aquí, la verdad, es uno de mis retos diarios", explica la joven graduada por la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Carla Moreno, gerente del Esclat de Cervera y participante en el programa BP Talent del grupo BonPreu. / Foto Jordi V. Pou / EPC

Gerard Casals, de 27 años, también estaba terminando sus estudios de Derecho en la Universitat de Girona (UdG) cuando se presentaron responsables de Bon Preu en su facultad para explicar cómo funciona su programaBP Talentt. "Yo andaba en ese momento sin saber hacia dónde encaminar mi carrera profesional y cuando escuché lo que proponían, vi claramente que eso era lo mío", comenta Casals, que desde hace tres meses dirige un establecimiento de Bon Preueu en Montmeló (Barcelona). Pese a que con su formación podría haber encajado en otros departamentos de la compañía como el legal, él tuvo claro que lo suyo era ir a una tienda. "El dinamismo que hay allí es lo que más me atrajo", afirma.

Gerard Casals, gerente del Bonpreu de Montmeló, en el exterior del establecimiento. / Marc Asensio Clupes / EPC

Antes de llegar a su puesto actual, los dos jóvenes graduados pasaron un año descubriendo el funcionamiento de la empresa, tras ser seleccionados en el programa. "La idea es que conozcan todos los departamentos, desde logística, recursos humanos y contabilidad hasta márketing, comunicación o la venta al público", cuenta Carla Jorge, directora del área de Personas del grupo, que destina un presupuesto de 50.000 euros a la formación de cada una de los seleccionados. "Para nosotros es una inversión de futuro y para los graduados, una oportunidad de encontrar un trabajo estable", subraya Jorge.

El camino de un bote de tomate

El sistema que se aplica es el 'learning by doing' o aprendizaje activo, "para que entiendan la complejidad de un sector, como el de la distribución, en una empresa que además está en expansión", indica la directiva de Bon Preu. "Durante el año de formación, buscamos que los participantes puedan aprender qué implica, por ejemplo, que un bote de tomate llegue al lineal de un supermercado, por qué fases pasa ese producto antes de ponerse a la venta al público", señala.

Este es uno de los rasgos diferenciales de la propuesta, cuenta Jorge, "ya que en otras empresas del sector alimentario o de la distribución, como Nestlé o como Lidl, los programas formativos se centran en áreas concretas como el márketing o las ventas". De este modo, con esta visión transversal, los jóvenes estudiantes obtienen una visión de 360 grados del conjunto de la compañía, entre otras razones, agrega, "porque les permite entender todo el proceso a la hora de afrontar la dirección de un establecimiento, que es, en definitiva, como una miniempresa por sí mismo, con su propio personal, con sus propias estrategias de márketing y con su propia contabilidad..."

Cada participante en el BP Talent cuenta con un mentor de la misma empresa, "con el que se establece un 'feed back' permanente, de manera que la formación se hace flexible en función de los intereses del estudiante", prosigue. En las tres ediciones que ha habido hasta ahora del programa (acaba de abrirse el plazo para la cuarta convocatoria), se han formado una treintena de graduados de disciplinas tan diversas como ADE, Derecho o Informática, "aunque también los ha habido de otras carreras". "Este programa nos ha permitido entrar en 11 universidades catalanas y contactar con más de 1.200 estudiantes que han asistido a nuestras charlas y más de 300 que se han interesado por él", indican fuentes de la empresa distribuidora.

Y aunque el 80% de los que han completado el programa han escogido quedarse en el área de ventas, "eso no excluye que la empresa no siga apostando por la promoción interna. Al contrario, lo que buscamos un modelo híbrido que combine la profesionalización con la experiencia en la compañía", afirma la responsable de recursos humanos.