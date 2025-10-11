Bizbarcelona ofrece a pymes y autónomos todos los recursos necesarios para afrontar sus retos

El 99% del tejido económico de Barcelona y Catalunya está formado por microempresas, pymes y autónomos, y muchas veces no cuentan con el apoyo necesario para afrontar los grandes retos que tienen por delante. Por ejemplo, la gestión del talento, la sostenibilidad, el acceso a la financiación y, por supuesto, la revolución tecnológica iniciada por la digitalización y continuada por la inteligencia artificial. Ante ello, Bizbarcelona vuelve a concentrar en un mismo espacio toda una serie de recursos que les pueden ser útiles a través más de 160 actividades, 170 ponentes, 45 talleres prácticos, 10 espacios de ‘networking’ y 75 expositores. Será en el recinto ferial de Montjuïc los días 15 y 16 de octubre, coincidiendo con el Saló de l’Ocupació.

De esta manera, el evento ofrecerá soluciones, programas y propuestas para favorecer la viabilidad de los negocios y promover un crecimiento sostenible. “Bizbarcelona volverá a ser el espacio donde recibir apoyo, acompañamiento y orientación para encontrar soluciones que permitan a los negocios ser viables, crecer y afrontar con éxito la transición digital y ambiental”, remarca Raquel Gil, quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del salón.

Vista general de la zona de exposición en la edición del 2024 de Bizbarcelona. / Fira de Barcelona

Conocimiento en forma de conferencias y talleres

Una de las principales herramientas que ofrece el salón son las píldoras de conocimiento en forma de conferencias a cargo de especialistas en distintos ámbitos, que aportarán información, consejos y orientación personalizada. Por ejemplo, Jordi Urbea, vicepresidente y CEO de la agencia Ogilvy; Mónica Mendoza, experta en estrategia comercial e inteligencia emocional; Laura Sallent, referente en liderazgo femenino; y Selva Orejón, experta en ciberseguridad y reputación digital. Serán en total un centenar de conferencias que abordarán cuestiones como la gestión de equipos y el liderazgo, las nuevas metodologías de venta, la importancia de la sostenibilidad o la financiación, la transformación digital y los mecanismos para generar valor para la clientela.

Asimismo, 45 talleres interactivos con formato reducido ofrecerán a los asistentes recursos y herramientas aplicables de inmediato a sus proyectos. Más de un 25% de estos talleres tratarán sobre cómo aplicar la inteligencia artificial a la gestión cotidiana: automatización de tareas, análisis de datos, optimización de procesos y mejora de la productividad. Por otro lado, se han programado una decena de actividades para fomentar sinergias y el contacto con posibles socios, proveedores o clientes. Esta sesiones de ‘networking’ irán acompañadas de píldoras de márketing relacional para mejorar la calidad de los contactos, espacios para crear alianzas multisectoriales y actividades que promueven la inclusión y la diversidad como ejes de colaboración empresarial.

Actividad de 'networking' en Bizbarcelona. / Fira de Barcelona

Asesoramiento a medida

Además, el salón contará con un espacio de asesoramiento individualizado, donde más de 50 personas expertas analizarán cada caso concreto para ofrecer orientación estratégica. Las sesiones cubrirán áreas clave como comunicación y marketing, aspectos jurídicos, comercio electrónico, logística, economía social, financiación, internacionalización y sostenibilidad. Este servicio, que puede reservarse previamente en línea, permitirá a los asistentes obtener respuestas personalizadas.

Y en cuanto a la zona expositiva, en el Village se reunirán 75 empresas y entidades que presentarán productos y servicios: desde soluciones digitales y agencias de marketing, hasta asesoramiento y servicios vinculados a aspectos fiscales, legales o económicos para impulsar el crecimiento empresarial. Entre las firmas expositoras destacan Volcanic (desarrollo web); Manglar Consulting (innovación estratégica); Odoo ERP (aplicaciones de gestión empresarial de código abierto); Tecnihand (oficina en la nube para pymes); Gecko Studio (diseño gráfico y branding); Dianatool (gestión de contenidos con IA); Billivo ('app' de facturación electrónica); ESIC (formación en marketing y negocios); Talenom (servicios contables y fiscales); o Loft 153 (espacios de coworking).

Impulso del empleo de calidad

De forma paralela a Bizbarcelona se celebrará el Saló de l’Ocupació, centrado en promover el empleo de calidad. Con entrada y contenidos independientes, ofrecerá más de 160 actividades entre talleres, conferencias, demostraciones y asesoramiento personalizado para impulsar la carrera profesional, facilitar un cambio de empleo y favorecer la inserción laboral en cualquier franja de edad. También contará con la participación de un centenar de entidades del ecosistema ocupacional de la ciudad y de más de 100 empresas con 600 ofertas de trabajo.