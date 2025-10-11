Derechos laborales
Estos son y así puedes acogerte a los nuevos permisos laborales que prepara el Gobierno
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, plantea ampliar a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar, mientras muchos trabajadores aún desconocen qué permisos laborales existen y cómo pueden solicitarlos
Los cambios que plantea Trabajo para el permiso por fallecimiento de un familiar y por cuidados paliativos
Marcos Rodríguez
El Gobierno prepara cambios en los permisos laborales en España. Durante un desayuno informativo celebrado este jueves 9 de octubre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció su intención de ampliar a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar, una medida que se articularía mediante un Real Decreto-ley. El texto, según explicó, ya está listo, aunque aún falta definir el grado de consanguinidad y afinidad que dará derecho a este nuevo permiso, un punto que puede generar debate.
Más allá de esta propuesta, muchos empleados desconocen los derechos laborales que ya les asisten en situaciones personales o familiares. En España, el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos recogen una amplia gama de permisos retribuidos que permiten ausentarse del trabajo sin perder salario.
Los permisos laborales más comunes
Todo trabajador español tiene derecho a una serie de permisos:
- Permiso por matrimonio: 15 días naturales, con derecho a salario completo.
- Nacimiento, adopción o acogimiento: 16 semanas, ampliables en casos de parto múltiple o discapacidad del menor.
- Cuidado de familiares: hasta dos días (cuatro si se requiere desplazamiento) por enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario.
- Mudanza: generalmente un día, aunque puede variar según convenio.
- Cumplimiento de deberes públicos o sindicales: el tiempo indispensable para ejercerlos.
Cómo solicitar un permiso laboral
Para acogerse a uno de estos permisos, el trabajador debe comunicarlo por escrito a la empresa con antelación (salvo urgencias imprevistas) y justificar la causa mediante documentación: certificado médico, justificante hospitalario, parte de defunción o registro civil, según corresponda. Cada convenio puede establecer condiciones adicionales o mejoras sobre la ley general.
Un debate en marcha
El anuncio de Yolanda Díaz busca ampliar derechos laborales y adaptarlos a las nuevas realidades familiares. Si finalmente se aprueba el permiso de 10 días por fallecimiento, España se situará entre los países europeos con mayor cobertura en este ámbito.
Mientras tanto, conviene que los trabajadores revisen su convenio colectivo y conozcan en detalle qué permisos retribuidos les corresponden. Porque, más allá de las futuras reformas, muchos de esos derechos ya están reconocidos y pueden ejercerse hoy.
