Hasta 1.000 euros por cambiar de banco: la OCU informa

Este octubre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)ha compartido los resultados de un estudio comparativo sobre diferentes cuentas corrientes, en el que ha observado una diferencia de hasta 1.000 euros entre bancos. Esta variación varía según la relación del cliente con el banco y el uso que este le da a la cuenta corriente.

Cuentas tradicionales vs. online

Por un lado, las cuentas tradicionales, las de oficina, acumulan comisiones de mantenimiento que pueden incluso costar 240 euros/año. Es decir, debes cumplir con unas condiciones mínimas y, además, pagar un importe por mantener tu cuenta bancaria.

Por el contrario, algunas cuentas online ofrecen promociones para nuevos clientes en las que se les 'regala' hasta 760 euros el primer año. No obstante, siempre tienen condiciones. En primer lugar, las promociones son exclusivas para nuevos clientes, por lo tanto, si ya eres cliente de esa entidad no podrás beneficiarte.

De igual forma, los regalos promocionales están limitados mediante mínimos de permanencia y cumplimientos: si no te quedas con esta cuenta corriente un mínimo de tiempo, y cumples ciertas condiciones deberás devolver parte de los beneficios obtenidos.

Por si fuera poco, la OCU detalla que tu banco puede cambiar las condiciones de la cuenta en cualquier momento, siempre que informe con dos meses de antelación.

¿Cómo cambiar de banco?

La OCU afirma que cambiar de entidad bancaria puede ser económicamente rentable, siempre que el cliente no tenga una vinculación directa con su banco actual (un préstamo hipotecario, por ejemplo).

Para cambiar de banco, tan solo debes rellenar y entregar en la nueva entidad un formulario conforme solicitas trasladar tu cuenta de pago. Una vez realizado este paso, las dos entidades implicadas deben encargarse de todos los trámites necesarios, ya que “existe un procedimiento acordado para ello”.

Las promociones de este mes

Para llegar a tiempo a las mejores ofertas, la OCU recomienda estar atento y analizar las distintas ofertas que publican las entidades financieras, siempre teniendo en consideración la letra pequeña. Este octubre, las promociones son las siguientes: