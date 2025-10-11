Canarias se consolida como un nodo digital entre Europa y Marruecos

Canarias se convierte en un enlace digital entre Europa y África. El Archipiélago se encuentra inmerso en un proyecto que permitirá la instalación de un cable submarino de fibra óptica que fortalecerá la conectividad del Atlántico. La infraestructura enlazará directamente a las Islas con Marruecos, posicionando a la comunidad autónoma como un nodo estratégico de comunicaciones electrónicas entre continentes.

El proyecto, explica el consejero insular de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juanjo Martínez, tiene su origen en la creación de la empresa Canalink, nacida con el objetivo de "romper el monopolio de las comunicaciones" en Canarias que se ha consolidado como una de las principales operadoras de cables submarinos del país, con una red que conecta al Archipiélago con Europa y África. Entre estos se encuentran cables interinsulares entre Tenerife y Gran Canaria, Tenerife y La Palma o un sistema de dos cables que conectan Tenerife y Gran Canaria con Rota, en Cádiz, a los que habrá que añadir los futuros cables que unirán las islas orientales con Marruecos,además del próximo despliegue de un nuevo cable submarino que unirá Tenerife con El Hierro.

Con una inversión total de 13,5 millones de euros —de los cuales 7,5 millones proceden de fondos europeos—, el cable submarino de Marruecos es la apuesta de Canarias para potenciar su conectividad y posicionarse como un actor competitivo en el ámbito internacional. Una estrategia que cobra especial relevancia en un escenario marcado por la creciente tensión geopolítica, donde la soberanía tecnológica adquiere un valor estratégico para los territorios. De este modo, canalizar el tráfico del sur de Marruecos a través de Canarias —para su posterior distribución global— no solo incrementa el valor estratégico de las infraestructuras existentes en el Archipiélago, sino que además "genera un efecto llamada", al atraer futuras inversiones interesadas en aprovechar una red cada vez "más robustas", destacan desde Canalink.

Un puente con África

Los desafíos tecnológicos a los que se enfrenta la región son mayúsculos, lo que obliga a las instituciones a centrar sus esfuerzos en garantizar la autonomía digital. "Hemos conseguido que lasi slas cuenten con un nivel de conectividad equivalente al de cualquier territorio continental", destaca el consejero Juanjo Martínez. Una situación que se verá aún más reforzada con la instalación del nuevo cable submarino que estará situado a menos de 100 kilómetros de las Islas.

Actualmente, el contrato para su desarrollo ya ha sido adjudicado y la fabricación del cable está en marcha. Se han llevado a cabo estudios en Tarfaya —ciudad marroquí por la que pasará la infraestructura— con el objetivo de determinar el punto óptimo de conexión. El inicio del tendido del cable está previsto para el segundo trimestre de 2026. Mientras tanto, desde el Cabildo de Tenerife se trabaja en la búsqueda de socios estratégicos en Marruecos que contribuyan a posicionar esta conexión en el mercado africano. "En este punto se abre una oportunidad para comercializar los servicios que ofreceremos desde Canarias, lo que beneficiará tanto al Archipiélago como al continente africano, al disponer de una nueva vía de conectividad: desde África, a través de Canarias, hacia el resto del mundo", apunta Martínez.

La redundancia

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la garantía de redundancia en las comunicaciones. Un enfoque que busca minimizar el impacto de posibles interrupciones, permitiendo desviar el tráfico por rutas alternativas en caso de fallo. Esta capacidad es especialmente relevante en contextos de crisis, como los apagones energéticos. "Durante el apagón, los operadores que utilizaban las redes de Canalink pudieron mantener el servicio, ya que los sistemas resistieron en la Península", explica el consejero Juanjo Martínez. De los cuatro operadores principales con presencia en la Península, tres lograron mantener la conexión en todo momento. Por lo que, "disponer de una red de comunicaciones insular que cuente con múltiples cables submarinos va a mejorar siempre la resiliencia antes cortes".

Así, reforzar las relaciones con África adquiere una mayor relevancia estratégica.. El objetivo es seguir impulsando la proyección internacional de la región y abrir nuevas oportunidades de negocio en el ámbito digital. No en vano, los cables submarinos son responsables de transportar más del 99 % del tráfico global de internet, convirtiéndose en una infraestructura crítica para el desarrollo económico y tecnológico de cualquier autonomía. Sin los cables, el internet "tal y como lo conocemos no existiría, pues sería más caro, lento, y limitado en capacidades", sostienen desde Canalink.

Retos

La iniciativa no ha estado exenta de desafíos. El nuevo cable atraviesa aguas próximas al Sáhara Occidental, cuya soberanía sigue siendo objeto de disputa. Hasta ahora, el pueblo saharaui no ha dado su aprobación al proyecto, por lo que una eventual extensión de la conexión hasta el Sáhara podría derivar en complicaciones legales.

El proyecto no se detiene en Marruecos. Desde el Cabildo de Tenerife se trabaja, en paralelo, en la creación de un punto de acceso neutro en Canarias. Una solución clave que ayudaría a mantener operativa toda la red de conexiones dentro del Archipiélago en caso de apagón energético u otras interrupciones en el territorio continental. Incluso si las comunicaciones externas se vieran comprometidas, los servicios en Canarias —especialmente los de emergencia— podrían seguir funcionando con a nivel local.

En el ámbito de las comunicaciones digitales, los próximos pasos deben centrarse en potenciar la inversión de aquellos proyectos que "amplíen los horizontes y mejoren las infraestructuras y la resiliencia de las redes de telecomunicaciones" del Archipiélago. Esto incluye poner el foco en iniciativas claves como, por ejemplo, el desarrollo de datacenters, la implementación de telepuertos satelitales y el fortalecimiento de redes troncales de fibra terrestre. Todos estos factores, en conjunto, "contribuirán a una conectividad más eficiente" en la región.