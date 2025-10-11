Distribución de la riqueza
Los 20 municipios de Catalunya más ricos según Hacienda
El 53% de la riqueza de los españoles está en manos del 10% de la población
Cambios en el top 3 de los municipios más ricos de Catalunya: entra uno con más de 66.000 euros de renta personal al año
Los municipios con el índice socioeconómico más alto y más bajo en Catalunya
La desigualdad económica sigue siendo un reto en España, y es que en 2023 el país fue el tercero de la Unión Europea con mayor población en riesgo de pobreza o exclusión social, según un informe publicado por el Eurostat.
El 26,5% de los ciudadanos en España se encuentran en esta situación, solo por debajo de Rumanía y Bulgaria, una tasa que aumentó en comparación con 2022, tal y como señala el organismo.
La evolución de la desigualdad de la distribución de la riqueza en Europa es diferente según los países. Un informe del Banco Central Europeo (BCE) indica que el 10% más rico de la eurozona posee el 57,3% de la riqueza neta total de los hogares, lo que significa que el 42,7% restante se reparte entre el 90% de la población.
Ingresos medios de los contribuyentes
Esta situación también se da dentro de los mismos países: España se ha convertido en un país cada vez más desigual, donde cada vez hay más ricos pero, también, más pobres. Como explica un informe de CaixaBank, el 53% de la riqueza de los españoles está en manos del 10% de la población.
Estos datos también se ven reflejados en la última estadística que ha sacado a la luz la Agencia Tributaria, en el cual muestra el posicionamiento de los municipios mayores de 1.000 habitantes por Renta bruta media en 2023.
Este informe anual se ha convertido en una herramienta clave para conocer la distribución de la riqueza en el país, ya que recoge de forma detallada los ingresos medios anuales de los contribuyentes en cada localidad, y las diferencias entre territorios son abismales.
La comunidad autónoma más rica
La comunidad autónoma que acumula más riqueza es la Comunidad de Madrid, con una renta bruta media de 40.801 euros. El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón lidera el ranking de toda España, con más de 88.000 euros de renta. A la cola del listado regional se sitúa Extremadura, con 23.419 euros.
Catalunya es la segunda en el listado, con una renta bruta media de 35.925 euros y ha colado cuatro de sus localidades barcelonesas en el top diez de municipios más ricos a nivel estatal.
Se trata de Sant Just Desvern, con una renta media de más de 67.000 euros por contribuyente, Sant Cugat del Vallès, que goza de una renta de 66.073 euros Matadepera con 65.536 euros anuales y finalmente Alella con 62.304.
Top 20 municipios más ricos de Catalunya
En el ámbito autonómico le siguen 16 municipios más en los que la renta no baja de los 45.000 euros:
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat): 67.265 euros.
- Sant Cugat (Vallès Occidental): 66.073 euros.
- Matadepera (Vallès Occidental): 65.536 euros.
- Alella (Maresme): 62.304 euros.
- Sant Vicenç de Montalt (Maresme): 59.363 euros.
- Cabrils (Maresme): 58.951 euros.
- Sitges (Garraf): 57.011 euros.
- Lliçà de Vall (Vallès Oriental): 56.412 euros.
- Cabrera de Mar (Maresme): 53.476 euros.
- Tiana (Maresme): 52.908 euros.
- Vallromanes (Vallés Oriental): 52.530 euros.
- Teià (Maresme): 52.119 euros.
- Ametlla del Vallès (Vallès Oriental): 50.454 euros.
- Premià de Dalt (Maresme): 49.891 euros.
- Sant Andreu de Llavaneres (Maresme): 49.845 euros.
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental): 49.050 euros.
- Begues (Baix Llobregat): 48.464 euros.
- Fonells de la Selva (Gironès, Girona): 46.939 euros.
- Gurb (Osona): 46.357 euros.
- Vilassar de Mar (Barcelona): 45.913 euros.
