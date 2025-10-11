Cambios en el top 3 de los municipios más ricos de Catalunya: entra uno con más de 66.000 euros de renta personal al año

Un año más, la Agencia Tributaria ha hecho pública la estadística correspondiente a los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los municipios españoles con más de 1.000 habitantes.

Este informe anual se ha convertido en una herramienta clave para conocer la distribución de la renta en el país, ya que recoge de forma detallada los ingresos medios de los contribuyentes en cada localidad.

Gracias a estos datos, es posible elaborar un mapa económico que refleja las diferencias en el nivel de vida y el poder adquisitivo de los ciudadanos según su lugar de residencia.

El municipio más rico

En concreto, el estudio ofrece información sobre la renta personal bruta media de 2023, un indicador que permite estimar la riqueza teórica de los vecinos de cada municipio. Además, el informe proporciona datos que ponen de manifiesto las diferencias de riqueza entre las diferentes comunidades autónomas.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantiene como el municipio de mayor renta de España. / .

Según los datos, el territorio con una renta más alta es la Comunidad de Madrid, con una renta bruta media de 40.801 euros. El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón lidera el ranking de toda España, con más de 88.000 euros de renta. A la cola del listado regional se sitúa Extremadura, con 23.419 euros.

La segunda más rica de España

Catalunya no se queda atrás: la comunidad autónoma se sitúa como la segunda más rica de España, con una renta bruta media de 35.925 euros.

Las desigualdades económicas también se notan considerablemente dentro de las provincias y municipios de las comunidades autónomas. De hecho, Barcelona -con 37.532 euros de media- es la provincia con más poder adquisitivo de Catalunya, y contiene los municipios más ricos de toda la comunidad autónoma. El primero es Sant Just Desvern que, con una renta media de más de 67.000 euros por persona, repite como el municipio más rico de Catalunya por segundo año consecutivo.

Entre los más ricos

Además, el mencionado municipio del Baix Llobregat es la tercera localidad más rica de España, solo por debajo de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte (Comunidad de Madrid).

En segunda posición de Catalunya se encuentra Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La ciudad del Vallès Occidental, que en tan solo un año ha subido del cuarto puesto al segundo en el ranking catalán, goza de una renta de 66.073 euros, una media que ha subido en casi 4.000 euros en un año.

Vista aérea de Sant Cugat. / Zowy Voeten

Asimismo, ha escalado de la séptima posición a la cuarta en el listado español, superando al municipio barcelonés de Matadepera.

Los diez municipios más ricos de Catalunya

Los diez municipios más ricos de Catalunya en 2023 se encuentran en la provincia de Barcelona: cinco en la comarca del Maresme, dos en el Vallès Occidental, uno en el Baix Llobregat, otro en el Garraf y finalmente uno en el Vallès Oriental: