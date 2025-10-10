Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Wallbox confirma la reestructuración de deuda con Banco Santander, BBVA y CaixaBank

La compañía confirma la información avanzada por EL PERIÓDICO y alcanza un acuerdo con sus principales bancos para diseñar una nueva estructura de capital que entre en vigor en 2026

Wallbox negocia con la banca una nueva reestructuración de su deuda

Sede de Wallbox.

Sede de Wallbox.

Sabina Feijóo Macedo

Sabina Feijóo Macedo

Barcelona
Wallbox confirma que ha alcanzado un acuerdo con la mayoría de sus entidades financieras para reestructurar su deuda y reforzar su estabilidad financiera, tal y como avanzó EL PERIÓDICO esta mañana. La compañía catalana, dedicada a la fabricación de cargadores para vehículos eléctricos, indica ha cerrado un marco con Banco Santander y BBVA, pero también con CaixaBank --un banco que en un principio se dio por hecho que no participaría-- para diseñar una nueva estructura de capital que entre en vigor en 2026 y garantice la solidez del proyecto a largo plazo. Quien sí ha quedado fuera es la entidad catalana del Banco Sabadell.

El acuerdo incluye la suspensión temporal del pago de principal e intereses durante dos meses —o hasta que se cierre una solución definitiva, lo que ocurra primero—, con el objetivo de permitir a la empresa negociar en un entorno estable y ordenado. "La intención es ganar margen a corto y medio plazo para seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras como ha hecho hasta ahora" explicaron fuentes conocedoras de la negociación.

Según ha comunicado Wallbox este jueves, en las próximas semanas está previsto que se sumen al pacto el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Institut Català de Finances (ICF), Mora Banc Grup, EBN Banco de Negocios y COFIDES, con quienes mantiene conversaciones avanzadas. No se ha pronunciado, eso sí, sobre el papel que jugarán las entidades bancarias americanas, que son quiénes están tomando una actitud más inflexible. "Su cultura es de ir a concurso si hace falta y ver qué recuperan”, apuntaron voces financieras a EL PERIÓDICO, que recuerdan que habitualmente cuanta mayor distancia geográfica hay entre el banco y la compañía, menos sensibilidad existe. 

Wallbox arrastra una deuda de 182 millones

La noticia llega después de que este medio adelantara esta mañana que la empresa mantenía negociaciones con sus acreedores para redefinir el esquema de financiación y ganar margen de maniobra en el corto y medio plazo. La operación busca dar viabilidad al tercer “unicornio” catalán, que arrastra una deuda de 182 millones de euros y ha afrontado un contexto complicado por la ralentización del coche eléctrico y las pérdidas acumuladas.

En mayo, Wallbox ya había acordado con sus principales prestamistas aplazar los pagos de deuda hasta 2026, pero la presión sobre su liquidez y el elevado consumo de caja obligaron a reabrir las conversaciones. En junio, la compañía recurrió también a una ampliación de capital de 13 millones de euros, liderada por el Estado a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

El nuevo acuerdo con la banca supone un paso más para estabilizar su situación financiera y dar continuidad al negocio en un momento clave para la empresa, que cotiza en la bolsa de Nueva York y emplea a unas 900 personas en 17 países.

