Todo sigue en pie
La voracidad de declaraciones de los principales gestores de los bancos afectados ha convertido cualquier intento de predecir cuál será el resultado en un acto de fe
La CNMV comunicará el 17 de octubre el resultado de la opa BBVA-Sabadell y el precio de una posible segunda oferta
El póker del mentiroso en que se ha convertido la opa lanzada por el BBVA sobre el Sabadell ha superado otro capítulo. No es el último. Las principales gestoras de los fondos de inversión que participan en el accionariado del banco catalán esperarán hasta última hora del viernes para decidir si aceptar o no la oferta. Las primeras señales las dará el movimiento de las acciones de ambas entidades antes del cierre de los mercados.
La decisión final no dependerá tanto de la relación profesional (incluso personal) que puedan haber tenido los gestores de estos fondos con los responsables de los bancos, sino el algoritmo que analiza el conjunto de probabilidades futuras de evolución de las acciones de ambos bancos en un complejo análisis de decisiones. El 17 de octubre, la CNMV desvelará el resultado final, datos que le trasladará el organismo regulador la Sociedad de Bolsas, parte del grupo BME (Bolsa y Mercados Españoles).
La CNMV ya ha alertado del peligro que estos últimos días han generado las “especulaciones” sobre que hubiera una segunda OPA, con pago en efectivo, si el BBVA no logra el 50% del capital necesario que estima conveniente para controlar el Sabadell. Estas “especulaciones” pueden haber incitado a accionistas del banco presidido por Josep Oliu a esperar un aumento de la oferta de la entidad liderada por Carlos Torres en un próximo y esperado capítulo.
Desde el BBVA todavía no se ha querido desvelar qué se hará en caso de que no alcancen este porcentaje. Hay solo dos opciones, plausibles: retirarse del todo -Torres avanzó que el banco puede seguir en solitario y “no pasa nada” si no logra el objetivo de la mayoría- o lanzar la opa en efectivo, según las obligaciones establecidas por el Real Decreto sobre opas del 27 de julio de 2007. ¿A qué precio? Aunque el BBVA ya ha señalado que no tiene pretensión de aumentar la oferta, este precio dependerá de una media ponderada de cotizaciones. Tras haber aumentado la oferta (después de negarlo previamente en repetidas ocasiones), el BBVA valora la acción del Sabadell en 3,382 euros. Su cotización de los últimos cinco días ha fluctuado entre 3,25 y 3,35. La del BBVA lo ha hecho entre 16,6 y 16,05.
La voracidad de declaraciones de los principales gestores de los bancos afectados realizadas en los últimos quince días ha convertido cualquier intento de predecir cuál será el resultado en un acto de fe. A pocos metros de distancia, en un encuentro privado hace unos días en la provincia de Girona, mientras Oliu declaraba que difícilmente el BBVA logrará el 30%, Torres aseguraba tener ya más del 50%. La decisión del primer accionista individual del Sabadell, David Martínez -3,86%- de vender justificaba la euforia dentro del BBVA. De la misma forma que, en días posteriores, la decisión de la aseguradora Zurich (con un 5% del capital y socia en negocios con el Sabadell) de no ir a la opa devolvía el entusiasmo al banco catalán, que confía ciegamente en que los accionistas minoritarios, más que los fondos, no vayan a la opa.
