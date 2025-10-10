Sapa logra un contrato de 5.150 millones del Ejército de Estados Unidos junto a General Dynamics

La industrial vasca Sapa, controlada por la familia Aperribay, ha sido seleccionada por el Ejército de Estados Unidos para suministrar los sistemas de transmisión de la nueva generación de carros de combate, cuyas primeras unidades ya se están entregando y cuya producción en serie está prevista para 2028. El contrato de hasta 5.150 millones de euros (6.000 millones de dólares) tiene vigencia hasta 2040 en alianza con la multinacional estadounidense General Dynamics, presente en España a través de su filial Santa Bárbara.

La compañía liderada por Jokin Aperribay, presidente también de la Real Sociedad, cuenta con fábrica en Michigan desde 2021 con una veintena de empleados. El consorcio junto a General Dynamics se ha impuesto a la compañía estadounidense Allison, que en 2018 logró uno de los primeros contratos de este mismo proyecto que consta de dos fases: 4.000 blindados se dedicarán a la renovación de la flota del Ejército de Estados Unidos y otros 3.000 a la exportación a otros países. La vida útil de estos blindados es de 40 años.

De acuerdo con su Plan Estratégico 2025-2030, la industrial guipuzcoana prevé una participación destacada tanto en los programas de Estados Unidos como de España, con la posibilidad de suministrar hasta 7.000 unidades en los próximos años. Durante las dos últimas décadas, Sapa ha tomado parte en 17 programas de defensa, tanto nacionales como internacionales, lo que evidencia su trayectoria y proyección global.

El director de Desarrollo de Negocio de la compañía, Ignacio Almaraz, ha destacado la evolución de la empresa durante este tiempo "en dos décadas, gracias al esfuerzo de nuestro equipo y a la colaboración con el resto de los actores del sector, hemos pasado de comprar tecnología a vender tecnología española en todo el mundo y a estar presentes en los principales programas de la UE y la OTAN".

Sapa cuenta actualmente con capacidades avanzadas en transmisión, generación eléctrica, sistemas de control y movimiento, además de mantenimiento de vehículos de combate. Estas competencias le permiten situarse a la vanguardia del desarrollo conjunto de vehículos de combate de infantería de última generación.

Expansión europea

A partir de 2026, la empresa vasca prevé impulsar su expansión en Europa, reforzando su participación en proyectos estratégicos comunitarios. En este contexto, Sapa lidera la tarea de “Movilidad y Potencia” dentro del proyecto MARTE (Main Armoured Tank of Europe), cuyo objetivo es desarrollar el nuevo carro de combate europeo (MBT).

En este programa, Sapa será responsable del diseño de trenes motrices y sistemas de transmisión de alta eficiencia, orientados a mejorar la maniobrabilidad, reducir el consumo de combustible y aumentar la autonomía del futuro carro de combate europeo.

Con esta doble apuesta —su consolidación en Estados Unidos y su expansión en Europa— Sapa reafirma su posición como una empresa española de referencia tecnológica en el sector de defensa, capaz de competir al más alto nivel en el entorno industrial y estratégico de la OTAN y la Unión Europea.