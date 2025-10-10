Preacuerdo en el ERE de MM Fiberpackaging en Montcada: los despedidos saldrán con 33 días por año

La dirección de MM Fiberpackaging y los representantes de los trabajadores han alcanzado un preacuerdo en la mañana de este viernes para el expediente de regulación de empleo (ERE) activado sobre la fábrica de Montcada i Reixac. Según el mismo, no se evita la deslocalización a Madrid de la factoría especializada en empaquetado de productos farmacéuticos, pero se garantiza para los 91 despedidos (86% de la plantilla) unas indemnizaciones por encima del mínimo legal.

El preacuerdo, que deberá ser validado o no por los empleados en asamblea convocada para este mediodía, se ha alcanzado tras reuniones maratonianas que dieron comienzo el jueves por la mañana y que no han concluido hasta pasadas las seis y media de la mañana del viernes, según explican fuentes conocedoras del proceso.

Las condiciones preacordadas consisten en una indemnización de 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades. Es decir, MM Group reconoce de manera dineraria la improcedencia de los ceses, que había invocado por causas productivas y organizativas. A esas cuantías se añade un plus de 10.000 euros para todos los afectados, lo que eleva por encima del mínimo el monto que recibirá cada empleado.

La intención de esta compañía de origen austríaco, según trasladó la misma durante la negociación a los empleados, es derivar la gran mayoría de sus producciones a las dos plantas que tiene en Madrid. Una decisión que llega apenas tres años después de que MM Group adquiriera la planta de Montcada y su cartera de clientes, entre los que se cuentan gigantes de la 'pharma' como Esteve o Almirall.

Lo que deja un 'agujero' a nivel de empleo y actividad en Catalunya que, tal como se ha cerrado el expediente, difícilmente irá acompañado de un proceso de reindustrialización, ya que la dirección conserva parte de los terrenos.

ERE prioritario

La plantilla de la fábrica de Montcada se ha movido desde que el pasado 10 de septiembre MM Group registró el expediente ante la autoridad laboral. Desde principios de esta semana estaban en huelga parcial y el comité de empresa ha ido buscando aliados. Se reunió con el alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, fue al Parlament de Catalunya para buscar la complicidad de los grupos y se reunió también con el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper.

Desde su departamento le han dado prioridad a este expediente y la directora general de relaciones laborales, Núria Gilgado, ha comandado personalmente las mediaciones que han acabado alumbrando un preacuerdo entre las partes prácticamente bajo la bocina.

En lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto en Catalunya a través de eres. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos recopilados por el Departament de Treball. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.