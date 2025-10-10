Este es el sector que cobra más dinero de la jubilación: 2.905,43 euros cada mes de la Seguridad Social

En agosto de 2025, la pensión media de jubilación en España se situó en 1.507,5 euros, un 4,4% más que el año anterior, mientras que la pensión media del sistema fue de 1.314 euros mensuales. La nómina total de pensiones contributivas alcanzó los 13.638 millones de euros, con un aumento interanual del 6%. Para 2026, se espera una subida del 2,5%, lo que supondría un gasto adicional de 6.500 millones de euros.

De los 13.588 millones de euros, 9.931 corresponden a las pensiones de jubilación, y 2.196 a las pensiones de viudedad mientras 1.245 son por incapacidad permanente. Pero el sistema de pensiones de la Seguridad Social es tan dinámico y flexible que no todos los pensionistas o jubilados cobran la misma pensión, ya que estás suelen depender de los años cotizados o de la base reguladora resultante por lo que la misma varía incluso por regímenes y por provincias.

Los pensionistas que más perciben

La pensión media de jubilación varía considerablemente según el régimen. En el Régimen General, los jubilados reciben alrededor de 1.665 euros mensuales, mientras que los autónomos del RETA se quedan en poco más de 1.000 euros. Sin embargo, los pensionistas de la Minería del Carbón son los que perciben la media más alta, con más de 2.900 euros al mes, seguidos por el Régimen del Mar, que supera ligeramente los 1.660 euros.

En cuanto a las pensiones de viudedad, la media general se sitúa en unos 935 euros mensuales, aunque en el Régimen General supera los 990 euros. Estas cifras reflejan un aumento progresivo en la cuantía de este tipo de prestación, aunque no se especifica la cuantía de las pagas extraordinarias en los datos recientes.

La explicación de las diferencias entre sectores radica en el tipo de cotización y en las condiciones laborales. Por ejemplo, la Minería del Carbón cuenta con cotizaciones más altas y ventajas especiales por tratarse de un trabajo especialmente duro y peligroso. Esto les permite jubilarse antes que otros trabajadores sin sufrir reducciones en su pensión.

Nuevas jubilaciones a la vista

Durante la primera mitad de 2025 se han registrado más de 183.000 nuevas jubilaciones, de las cuales más del 11% corresponden a jubilaciones demoradas. Este porcentaje casi triplica el de 2019, lo que indica que cada vez más personas deciden retrasar su retiro atraídas por los incentivos económicos. Actualmente, la pensión media de jubilación asciende a unos 1.506 euros al mes, lo que beneficia a más de 6,5 millones de personas.

En total, la Seguridad Social paga más de 10,3 millones de pensiones contributivas, repartidas entre jubilación, viudedad, incapacidad, orfandad y otras prestaciones familiares. La mayor parte del gasto, casi tres cuartas partes, se destina a jubilaciones, con más de 9.900 millones de euros al mes. También se incluye un complemento para reducir la brecha de género, que perciben sobre todo mujeres, con una media de 75 euros mensuales adicionales.