Juan Manuel Manrique asume la presidencia del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya en sustitución de Joaquim Llansó

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (CAdIC) ha designado a Juan Manuel Manrique como nuevo presidente de la institución, en relevo de Joaquim Llansó, quien deja el puesto tras varios años al frente del organismo. Llansó había tomado el testigo de Francisco Gutiérrez, primer presidente del Consell, han recordado en un comunicado.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Manrique ejercía hasta ahora como vicepresidente del CAdIC y acumula una dilatada experiencia en el sector de las infraestructuras y la construcción. Actualmente, es secretario ejecutivo de RUITEM y mantiene una participación activa en el Colegio de Ingenieros de Caminos, donde ha formado parte de la Junta Rectora y presidido la Comisión de Gestión de Infraestructuras.

Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al ámbito de la obra pública y la gestión de infraestructuras, con responsabilidades como director general de CEDINSA Concessionària y anteriormente como director de zona en la constructora CORSAN, S.A. El nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para el CAdIC, que pretende seguir fomentando el debate técnico, económico y social en torno a las infraestructuras catalanas, manteniendo el espíritu de diálogo y cooperación que lo ha caracterizado desde su creación.

Publicación de 15 informes

Bajo las presidencias de Gutiérrez y Llansó, el Consell se ha consolidado como referente en la reflexión y propuesta de proyectos estratégicos, con la publicación de 15 informes y recomendaciones, la organización de nueve ediciones de la Nit de les Infraestructures y la creación, en 2024, de la Associació Promotora del CAdIC.

Manrique ha agradecido la confianza depositada en él y se ha comprometido a dar "continuidad" a la labor desarrollada, "reforzando el papel del Consell como foro de análisis y propuestas al servicio del progreso y la competitividad de Catalunya", han explicado las mismas fuentes.

El CAdIC ha aprovechado esta renovación para reconocer la dedicación y el liderazgo de Llansó y dar la bienvenida a Manrique en su nueva responsabilidad. El CAdIC, creado como órgano independiente, está integrado por profesionales de prestigio del ámbito técnico, económico y empresarial que colaboran de forma altruista en la elaboración de propuestas sobre planificación, gestión y financiación de las infraestructuras del territorio.