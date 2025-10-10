José Elías advierte sobre los riesgos de montar tu propio negocio: "España está llena de grandes empleados que se vienen arriba y se creen empresarios"

El empresario y youtuber José Elías ha lanzado una advertencia a quienes consideran dar el salto de empleados a emprendedores. En uno de sus últimos vídeos, Elías afirmó que "España está llena de grandes empleados que se vienen arriba y se creen empresarios", una reflexión que ha generado un amplio debate en redes sociales.

Una crítica al entusiasmo emprendedor sin preparación

Elías señala que muchas personas confunden ser buenos trabajadores con tener las habilidades necesarias para dirigir un negocio. Según él, "ser un gran empleado no te convierte automáticamente en un buen empresario".

El empresario subraya que montar un negocio implica riesgos, gestión financiera, liderazgo y resistencia emocional, aspectos que no siempre se aprenden en el entorno laboral tradicionalmente.

"No todo el mundo está hecho para emprender"

El youtuber recordó que, aunque emprender puede ser una experiencia gratificante, no todo el mundo puede asumir las consecuencias. Remarca que incluso hay gente que deja su trabajo para perseguir un sueño sin entender realmente lo que implica tener una empresa. Y eso, en muchos casos, termina en fracaso o frustración.

Un debate abierto sobre la cultura del emprendimiento

Las declaraciones del empresario han reavivado el debate sobre la idealización del emprendimiento en España. Mientras algunos usuarios aplauden su sinceridad, otros consideran que su visión es demasiado pesimista.

En cualquier caso, su mensaje apunta a una realidad innegable: emprender no es solo una cuestión de valentía, sino también de conocimiento, planificación y autocrítica.