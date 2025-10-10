Indra encuentra en Catalunya nuevos proveedores tras cortar relaciones con socios de Israel

La tecnológica española Indra refuerza su apuesta por Catalunya con la firma de alianzas en defensa y ciberseguridad, al tiempo que corta sus relaciones comerciales con proveedores israelíes como la fabricante de drones Israel Aeroespace Industries (IAI) o Pap Tecnos, filial del gigante israelí Rafael, tras el embargo de armas por parte del Gobierno. La cotizada ha firmado este jueves una alianza con Ficosa para colaborar en el desarrollo de equipos electroópticos con capacidades de apoyo a la conducción y vigilancia (LSAS, Local Situational Awareness System) para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC. Paralelamente, suscribió un memorando de entendimiento con la empresa barcelonesa Sirt, especializada en ciberseguridad, con el objetivo de impulsar soluciones avanzadas en ciberdefensa y en el ámbito espacial.

Fuentes de Indra apuntan que los nuevos proveedores catalanes de la compañía no llegan para reemplazar tecnología aportada antes por empresas de Israel, sino que suman "nuevas capacidades". Desde el Gobierno sostienen que ya se ha sustituido toda la tecnología israelí usada por el Ejército y los cuerpos policiales tras la aprobación en julio de un plan de desconexión y reconversión de todos los programas militares aportados por compañías de ese país.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, y el consejero de Ficosa Inversión Javier Pujol destacan que la alianza entre ambas compañías refleja la capacidad tractora de la industria tecnológica española y su compromiso con la vertebración de un tejido industrial sólido. “Es fundamental que se aprovechen al máximo las capacidades tecnológicas de las empresas españolas para mejorar los contenidos tecnológicos y los sistemas de defensa de la industria nacional”, subrayan.

El acuerdo con Ficosa Inversión incluye capacidades de prototipado, industrialización y fabricación, especialmente en el ámbito de la electrónica, así como colaboración en desarrollos tecnológicos disruptivos.

Indra aporta sus tecnologías duales, su experiencia en grandes consorcios de defensa y su capacidad para generar empleo de calidad en todo el territorio. Solo en Catalunya cuenta con doce sedes —siete en Barcelona, tres en Girona, una en Lleida y otra en Tarragona— y más de 3.500 profesionales.

Por su parte, Ficosa Inversión contribuye con tecnologías duales que fortalecen la autonomía tecnológica del sector de defensa en España y con una amplia red de empresas proveedoras de segundo y tercer nivel, consolidando la cadena de valor industrial.

Acuerdo de intenciones con Sirt

En paralelo, Indra ha rubricado un acuerdo de intenciones con Sirt para potenciar la colaboración en el desarrollo de sistemas avanzados de ciberdefensa y espacio. El objetivo es conformar equipos multidisciplinares capaces de desarrollar productos y soluciones integrales de ciberseguridad, así como reforzar las capacidades de la compañía en la conducción de operaciones militares en el ciberespacio y en el entrenamiento especializado para este tipo de misiones.

“Este acuerdo nos permite estar preparados para aumentar nuestra capacidad de desarrollar soluciones ciber. En Indra Group ya conocíamos de primera mano a Sirt porque es uno de nuestros proveedores en Catalunya. Hemos trabajado juntos y vamos a impulsar soluciones en un contexto en el que las amenazas cibernéticas están a la orden del día”, señaló Ángel Escribano.

Por su parte, el director de Estrategia de Sirt, Oriol Oltra, destacó que la alianza “representa el reconocimiento al trabajo bien hecho durante estos años y la posibilidad de seguir evolucionando nuestras capacidades acompañando a un grupo líder como Indra”. “Nuestra intención es liderar juntos la ciberseguridad en España en un entorno exigente y retador como la ciberdefensa y el espacio”, añadió.

La firma del acuerdo con Sirt se celebró en la sede de Indra en Barcelona, con la participación de Ángel Escribano, el consejero delegado José Vicente de los Mozos y el director de Estrategia y M&A, Manuel Ausaverri.

La tecnológica participada por el Estado subraya que estas alianzas responden a su interés estratégico por el arco mediterráneo y, particularmente, por Catalunya, donde planea crecer en todas sus áreas de negocio, especialmente en ciberdefensa, con el objetivo de multiplicar por cuatro la plantilla dedicada a este ámbito en los próximos años. La compañía trabaja actualmente con una red de 350 proveedores en el territorio, de los cuales 130 están ligados al sector de defensa.

Con estas dos alianzas, Indra refuerza su papel como actor clave en el impulso de la soberanía tecnológica española y en el desarrollo de un ecosistema industrial competitivo y colaborativo en defensa y ciberseguridad.