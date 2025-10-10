El Govern invertirá 150 millones de euros en la estrategia catalana del espacio hasta 2030

"El contexto actual nos pide una iniciativa de país que refleje la voluntad de movilizar a todo el sector". Firma Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, el nuevo plan espacial para Catalunya. Se trata de un paquete de actuaciones y de inversiones destinadas, tal como avanzó EL PERIÓDICO y recoge el documento hecho público este viernes, a situar a Catalunya en primera línea de "las tecnologías emergentes y de la economía del conocimiento". "La estrategia Catalunya Espai 2030 es la respuesta a este reto en el sector espacial, un sector de alto valor añadido, con puestos de trabajo de calidad y empresas muy productivas con soluciones capaces de transformar distintos sectores que son estratégicos en el contexto geopolítico actual", se explaya, en su prólogo, el archivo que traza las líneas básicas de esta hoja de ruta.

Desde la vertiente económica, el plan se pone en marcha con una inversión pública inicial de 40 millones de euros, que se suman a los 7,5 millones de euros ya presupuestados para desplegar las primeras acutaciones el año que viene.

Sin embargo, el propósito del Govern es que esa cifra vaya creciendo año a año hasta llegar a los 150 millones de euros invertidos en total hasta 2030. El objetivo es que esta cantidad mueva una inversión privada de 300 millones de euros. Es un cálculo cauteloso, teniendo en cuenta que las cifras internacionales que maneja el Govern les indican que por cada euro público destinado al sector espacial, se mueven entre 2 y 5 euros privados. "Hay una capacidad muy bestia de arrastre y de movilización de inversión privada", cuentan fuentes de la Generalitat.

No por nada, según los datos de la Comisión Europea recopilados en el informe que hace de núcleo a esta estrategia, Estados Unidos destinó el año pasado 74.000 millones de dólares (64.000 millones de euros) de inversión pública a esta industria; China, 14.200 millones de dólares; Japón, 4.700 millones; Francia, 3.500 millones, y Rusia, 3.400. Son las potencias claramente líderes, aunque a escala europea destacan, también, Alemania e Italia con alrededor de 2.000 millones de euros de inversión pública destinada a esta industria.

Satélites para observación y comunicaciones

Uno de los ejes centrales del plan son 8 misiones satelitarias que se tendrían que ejecutar en los próximos 5 años. Están esencialmente pensadas para "impulsar la soberanía europea en comunicaciones espaciales". Se trata, así pues, de lanzamientos de satélites que se estructurarán en torno a dos metas: una, obtener más capacidad de observación terrestre para poder responder más agilmente a situaciones de sequía, inundaciones, incendios masivos y otras situaciones de emergencia; y dos, ganar más amplitud de comunicación para llegar a zonas remotas y pode reaccionar mucho mejor a situaciones como la vivida hace no mucho con el apagón.

"Las misiones van dirigidas a capacitar al sector y a obtener datos, así como a dotar a Catalunya de inafraestructura en este campo", resume el Govern en un comunicado posterior a la presentación oficial de esta Estrategia Espai 2030.

Los principales involucrados en la elaboración de la estrategia Catalunya Espai 2030 / Govern

El evento se ha celebrado en el Parc Astronòmic del Montsec, un lugar emblemático donde además se inaugurará pronto la primera estación terrestre de control y recepción de datos satelitarios de Catalunya.

Han participado en su puesta en escena desde el conseller Sàmper o la secretaria de Polítiques Digitals, Maria Galindo, hasta el director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, o el director de Programas de Navegación de la Agencia Espacial Europea (ESA), Xavier Benedicto, pasando por los representantes de la veintena de entidades y empresas que han colaborado en la elaboración del plan. Son, por ejemplo, GPAInnova, GMV, Indra, Telespazio, Open Cosmos, Pangea o Airbus, entre otras.

Los consejeros delegados de las dos primeras, Rafael Jordà y Adrià Argemí, y la consejera delegada de la filial GeoTech de Airbus, Roser Roca, han protagonizado una mesa redonda sobre el sector. Muestra añadida, en definitiva, de su implicación en todo esto.