El 'efecto Nobel' dispara hasta un 440% el precio en Amazon de la novela de culto del nuevo galardonado László Krasznahorkai: ya vale más de 100 euros

La concesión del Premio Nobel de Literatura 2025 al escritor húngaro László Krasznahorkai no solo ha consagrado una de las voces más singulares de la narrativa actual, sino que ha provocado un terremoto inmediato en el mercado editorial. El fenómeno, conocido como el "efecto Nobel", está llevando a que ejemplares de algunas de sus obras más aclamadas y, crucialmente, descatalogadas, alcancen precios vertiginosos en plataformas de venta online.

El caso más llamativo es el de 'Melancolía de la resistencia' (A Nàdornaszon), considerada una de las obras cumbres del autor. Esta novela, publicada en español por la editorial Acantilado, está agotada en sus canales de venta habituales, ya que el stock de las librerías se ha vaciado en apenas 24 horas tras el anuncio de la Academia Sueca.

El precio de la escasez: oferta y demanda en Amazon

La escasez ha activado las leyes de la oferta y la demanda en su versión más extrema, especialmente en el mercado de segunda mano o a través de vendedores externos en plataformas como Amazon.

Mientras que el precio de venta recomendado (PVP) de la edición de tapa blanda de esta novela rondaba los 23,50 euros antes del anuncio, se han detectado ejemplares ofertados por vendedores externos a un precio que supera los 127 euros. Esto representa un incremento de más del 440% sobre el precio original. Este desorbitado coste no lo fija el gigante tecnológico, sino pequeños y medianos vendedores que han acaparado las pocas copias disponibles, esperando capitalizar la subida de la demanda.

Un autor "apocalíptico" y la urgencia del lector

László Krasznahorkai es conocido como "el maestro húngaro del apocalipsis". Su prosa densa, visionaria y con frases de una longitud casi infinita, explora el colapso social, la desesperanza y la decadencia de los sistemas totalitarios. Obras como 'Melancolía de la resistencia' o 'Tango Satánico' (adaptadas al cine por su colaborador Béla Tarr) han sido durante años literatura de culto.

El Premio Nobel transforma a estos autores de culto en fenómenos de masas, generando una demanda inmediata y transversal por parte de un público que desea acceder a la obra del galardonado. Esta urgencia lectora es la que tensiona los precios en un mercado sin stock y obliga a las editoriales a acelerar las reimpresiones para evitar que los precios de reventa sigan escalando.

Se espera que la Editorial Acantilado active con rapidez la maquinaria de impresión. Hasta que la nueva edición inunde las librerías, el libro continuará cotizando al alza en el mercado de la escasez, poniendo de manifiesto que el boom literario puede tener un impacto directo y espectacular en la economía del libro.