Detectados dos nuevos casos de dermatitis nodular contagiosa dentro de la zona restringida en el Alt Empordà (Girona)

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de que se han detectado dos nuevos casos de dermatitis nodular contagiosa (DNC) dentro de la zona restringida, en el Alt Empordà (Girona), y que se unen a los otros 3 detectados anteriormente, según explica en un comunicado este viernes.

Los nuevos positivos se han detectado en dos explotaciones, que cuentan con ocho y 25 cabezas de ganado, respectivamente, y al estar dentro de la zona que ya tenía los movimientos de ganado restringidas por los tres primeros focos, esta zona no se ha modificado.

El Departamento ha recordado que este jueves se inició el proceso de vacunación y que los trabajos continúan con el fin de contener la enfermedad dentro del núcleo de los contagios.

Las primeras vacunaciones se están realizando en el radio de entre 3 y 5 kilómetros del primer núcleo "para hacer frente al área con más intensidad vírica", y la Generalitat prevé que el primer lote de vacunas sea administrado en dos días y continuar con el proceso con la llegada del segundo lote, a partir de la próxima semana.