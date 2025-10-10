Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quinta promoción

Carmen Calvo inaugura el nuevo curso de la Academia Europea Leadership

La Academia Europea Leadership (AEL), presidida por Duran Lleida y dirigida por Francesc Pardo, apuesta por el talento joven con el compromiso de contribuir a la formación de líderes del futuro en los ámbitos economico, político y social

Carmen Calvo, en el centro de la foto, en el inicio de curso de la Acadèmia Europea Leadership

Carmen Calvo, en el centro de la foto, en el inicio de curso de la Acadèmia Europea Leadership

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, será la encargada de inaugurar este viernes el curso 2025-2026 del Programa de liderazgo para la Europa del siglo XXI, de la Academia Europea Leadership, que preside el exlíder de Unió Josep Antoni Duran i Lleida.

Será la quinta promoción de este programa, que busca formar talento joven con el objetivo de preparar a los alumnos --de 22 a 34 años-- en los ámbitos económico, político y social.

En esta primera jornada también han intervenido la catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universittat Autònoma de Barcelona (UAB) Victòria Camps, el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Oriol Amat, además del propio Duran Lleida.

Contra el populismo

Esta es la quinta promoción de jóvenes --profesionales y estudiantes de diversos ámbitos: humanísticos, sociales, técnicos y científicos-- de este programa, que incluye ocho módulos: UE y Relaciones Internacionales, Instituciones, Desarrollo Sostenible, Economía Social de Mercado, Tecnología e Innovación, Comercio Internacional, y Comunicación. Las clases, de octubre a junio, incluirán visitas a las instituciones eeuropeas en Bruselas, a las Cortes Generales en Madrid y al Parlament de Catalunya.

La Academia Europea Leadership desarrolla actividades conjuntas con la Academie Notre Europe de l’Institut Jacques Delors de París y la Scuola de Politiche d’Itàlia. Su carácter europeísta, fundamental en los valores de la construcción europea, rechaza una de las lacras del siglo XXI, el populismo,

