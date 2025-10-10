Quinta promoción
Carmen Calvo inaugura el nuevo curso de la Academia Europea Leadership
La Academia Europea Leadership (AEL), presidida por Duran Lleida y dirigida por Francesc Pardo, apuesta por el talento joven con el compromiso de contribuir a la formación de líderes del futuro en los ámbitos economico, político y social
La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, será la encargada de inaugurar este viernes el curso 2025-2026 del Programa de liderazgo para la Europa del siglo XXI, de la Academia Europea Leadership, que preside el exlíder de Unió Josep Antoni Duran i Lleida.
Será la quinta promoción de este programa, que busca formar talento joven con el objetivo de preparar a los alumnos --de 22 a 34 años-- en los ámbitos económico, político y social.
En esta primera jornada también han intervenido la catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universittat Autònoma de Barcelona (UAB) Victòria Camps, el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Oriol Amat, además del propio Duran Lleida.
Contra el populismo
Esta es la quinta promoción de jóvenes --profesionales y estudiantes de diversos ámbitos: humanísticos, sociales, técnicos y científicos-- de este programa, que incluye ocho módulos: UE y Relaciones Internacionales, Instituciones, Desarrollo Sostenible, Economía Social de Mercado, Tecnología e Innovación, Comercio Internacional, y Comunicación. Las clases, de octubre a junio, incluirán visitas a las instituciones eeuropeas en Bruselas, a las Cortes Generales en Madrid y al Parlament de Catalunya.
La Academia Europea Leadership desarrolla actividades conjuntas con la Academie Notre Europe de l’Institut Jacques Delors de París y la Scuola de Politiche d’Itàlia. Su carácter europeísta, fundamental en los valores de la construcción europea, rechaza una de las lacras del siglo XXI, el populismo,
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- El BBVA afirma que 'no es aceptable' que el Sabadell asegure que una segunda opa podría ser a un precio superior
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas