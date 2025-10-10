Malas noticias para los catalanes: adiós a los próximos 3 festivos nacionales

Calendario laboral
Después de un mes de septiembre de vuelta a la rutina, muchos catalanes ya esperan con ansias el próximo puente para tomarse un respiro.
Y es que los beneficios demostrados de los puentes festivos son diversos: impulsan el turismo y la economía local, mejoran el estado de ánimo y la salud mental de los trabajadores, y fomentan la conexión social y familiar, ya que permiten más tiempo de calidad con los seres queridos.
Los puentes a mitad de año suponen una vía de escape cuando nos encontramos sumidos en la rutina diaria y aportan alegría independientemente de la estación del año en la cual se celebran.
Festivo nacional no sustituible
Los barceloneses han podido tomarse hace poco un respiro extra gracias a las Festes de La Mercè, aunque el hecho de que el festivo cayera en mitad de la semana, en miércoles, dificultó poder disfrutar de un puente festivo.
Y es por eso por lo que tanto los que han podido disfrutar de esa festividad como el resto de catalanes tienen la vista puesta en el próximo festivo que se podrá disfrutar en Catalunya.
La respuesta, en principio, no es muy agradable: el próximo festivo es el 12 de octubre, día en que se celebra el Día de la Hispanidad, pero cae en domingo.
Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 12 de octubre se considera un festivo nacional no sustituible y, por tanto, sería fiesta en todas las comunidades autónomas, sin excepción.
Cae en domingo
Sin embargo, este año cae en domingo y es un día festivo que se pierde, salvo en aquellas comunidades en las que han decidido trasladar el festivo al lunes siguiente, es decir, al día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Por tanto, ni Catalunya, ni Baleares, ni la Comunitat Valenciana figuran en ese listado.
Las malas noticias no se acaban aquí: tanto el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) como el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), caen en sábado y no son festivos recuperables.
Para encontrar el próximo festivo nacional que se celebre en día laborable hay que esperar al lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Además, al caer en el primer día de la semana, se puede aprovechar para organizar alguna escapada y así disfrutar del puente.
Días festivos restantes
Estos son los días festivos que quedan en Catalunya antes de que acabe el año:
- 12 de octubre, domingo: Día de la Hispanidad.
- 1 de noviembre, sábado: Todos los Santos.
- 6 de diciembre, sábado: Día de la Constitución.
- 8 de diciembre, lunes: Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, jueves: Navidad.
- 26 de diciembre, viernes: Sant Esteve.
