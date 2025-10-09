Polarización en la última subasta de suelo del Ayuntamiento de Madrid: aluvión de pujas en los barrios 'vip' y sombras en el sur

Ni chicha ni limoná sería el resumen perfecto del resultado de la última subasta de suelo del Ayuntamiento de Madrid, a la que miraba el sector de cerca para medir el apetito existente en construir sobre parcelas terciarias, en las que se puede levantar tanto algunas de las diferentes fórmulas alternativas de alojamiento, el flex living o los apartamentos turísticos, o vivienda protegida destinada al alquiler (VPPA). El concurso público se ha saldado con uno de los cuatro lotes desiertos, un aluvión de pujas en dos de los terrenos estrella, ubicados en zonas nobles, y uno en el sur que se ha saldado con una única oferta.

El Consistorio de la capital lanzó en agosto este proceso para vender cuatro suelos terciarios. El uso de estos suelos tradicionalmente han sido los edificios de oficinas o los hoteles. Sin embargo, en los últimos años han proliferado la construcción en estas parcelas de otras fórmulas residenciales, conocidas como alojamientos flexibles (o flex living en el argot especializado). Adicionalmente, desde finales de 2024 y durante tres años se permite la construcción de viviendas siempre y cuando esta sea de protección oficial y se destine al alquiler a precios asequibles durante al menos quince años, algo que se permite sobre estas parcelas.

Aluvión de propuestas en Valdebebas y Valdemarín

El primer suelo —y el más goloso— era uno en el desarrollo urbanístico de Valdebebas, en el noreste de la capital, la parcela ubicada en el número 170 de la avenida Secundino Zuazo. En total, este terreno suma 34.635 metros cuadrados y su precio de salida era de 28,88 millones de euros, equivalente a 833 euros por metro cuadrado. Por este han ofertado Azata, promotora del discreto José Domingo Rodríguez Losada, Pryconsa y Locare, brazo promotor del fondo Tectum Real Estate.

La segunda parcela, la que más interés ha despertado por número de ofertas, se ubica en el barrio de Valdemarín. Esta apenas dispone de 2.875 metros cuadrados de edificabilidad y un precio de partida de 2,24 millones —780 euros por metro cuadrado—, cuantía que ha permitido la participación de otro tipo de capitales. Han enviado ofertas tres sociedades en apariencia ligadas a la gestión de cooperativas, Evermore Ventures & Investments SL, cuyo socio único es Juan de la Peña Fernández-Nespral; Neo Valdemarin SL, de Andrés Hernando Aboín, y Smelling Success SL, de Miguel Ángel Medrán Pastor. Adicionalmente, han pujado también la promotora Vía Ágora y la joint venture de Banco Santander y Aedas Homes, que ya tiene un complejo de flex living en construcción en la zona.

El tercer lote, que incluía un suelo en Villaverde, uno de los distritos con la renta per cápita más baja de Madrid, ha quedado desierto, ya que no ha recibido ninguna oferta, a pesar de ser el más barato, con un precio de salida de 721 euros por metro cuadrado. Por último, la cuarta parcela del concurso se ubica en el Ensanche de Vallecas. El único interesado que ha pujado ha sido Vía Ágora, que previsiblemente resultará adjudicatario. Esta dispone de 3.474 metros cuadrados y un precio de 2,72 millones de euros.