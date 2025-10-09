Trabajo plantea elevar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de familiar

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado su intención de ampliar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de un familiar. La ministra de Trabajo también aboga por crear un nuevo permiso de ausencia remunerada en caso de que un familiar sea ingresado en un hospital y tenga que recibir cuidados paliativos, en aras de mejorar la conciliación de los trabajadores.

Así lo ha anunciado Díaz este jueves en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Desde su departamento iniciarán un proceso de reforma para ampliar el catálogo de permisos retribuidos, que serán a cargo de la empresa.

Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores contempla entre dos y cuatro días de permiso por deceso de un familiar hasta segundo grado de consanguineidad, lo que incluye padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros o cuñados. La idea ahora es elevar dicho permiso hasta los 10 días, si bien desde Trabajo todavía no han definido qué grado de consanguineidad será exigida para poder acceder a dicha licencia.

En este sentido, la reforma de Díaz se inspira de países como Bélgica, que tiene precisamente reconocido un total de 10 días de permiso retribuido. Coincide que Bélgica junto con Francia son los dos únicos países de Europa que tienen una jornada laboral máxima inferior a 40 horas semanales, la meta política de Díaz para esta legislatura.

En otros estados europeos lo más habitual es que exista un permiso por fallecimiento, pero de entre dos y tres días, salvo que los convenios colectivos de cada sector lo mejoren. De prosperar la reforma del Gobierno, España se situaría a la cabeza del Viejo Continente en este sentido.

Consenso dentro del Gobierno

La vicepresidenta segunda ha asegurado que cuenta con el apoyo y la complicidad de sus socios de Gobierno y que "próximamente" elevarán a Consejo de Ministros un proyecto de ley para tramitar la reforma. Díaz ha justificado su reforma ya que, en su opinión, los actuales dos días (o cuatro si se requiere desplazamiento) no son suficientes para poder enterrar a un familiar, llorarlo y reincorporarse en condiciones a su puesto.

El otro elemento de esos cambios en materia de conciliación que pretende la líder de Sumar es crear una licencia por ingreso en cuidados paliativos de un familiar. En esa línea, la vicepresidenta ha defendido que no existen mecanismos suficientes para permitir acompañar a los seres queridos con suficientes garantías.

Actualmente, no existe un permiso de tal índole, si bien sí se contempla hasta cuatro días de ausencia remunerada por hospitalización de familiar. Desde Trabajo no han avanzado de cuántos días será ese permiso ni cómo estará regulada la ausencia.

Más tiempo

Díaz, tras fracasar en su primer intento de aprobar un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, activa ahora otra vía que también concederá más tiempo a los trabajadores. No es la primera ampliación de permisos retribuidos que aprueba esta legislatura.

Ya el año pasado, al calor de la DANA de Valencia, Trabajo aprobó un nuevo permiso climático, que habilita a un empleado a ausentarse de su puesto de trabajo hasta cuatro días si los factores meteorológicos no le permiten desplazarse en condiciones de seguridad.

Definir absentismo

Los nuevos permisos que ha adelantado Díaz, que deberán todavía iniciar trámites y contar con las mayorías parlamentarias suficientes para prosperar, incrementarán los días que un empleado podrá ausentarse de su empleo. Algo que, presumiblemente, no gustará en las sedes patronales, preocupadas por el creciente número de horas no trabajadas por distintos motivos a lo largo del año.

Díaz ha defendido la necesidad de separar el grano de la paja y definir correctamente el concepto de "absentismo" que tanto entonan desde las corporaciones y ha criticado a aquellos que equiparan las ausencias por motivos como una hospitalización o fallecimiento con la incomparecencia del puesto por otros motivos no justificados.

"Una persona con depresión no es absentismo, un padre que está enterrando a una madre no es absentismo, un trabajador en huelga no es absentismo. Ejercer un derecho laboral no es absentismo", ha afirmado.