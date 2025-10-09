Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercados

El Ibex 35 cae ligeramente pero logra mantener los 15.600 puntos

El selectivo madrileño se sitúa de nuevo en máximos no vistos desde diciembre de 2007, pendiente de las tensiones geopolíticas

Varios paneles del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid.

Varios paneles del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid. / EP

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una ligera caída del 0,09%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.600 enteros y a situarse en los 15.664,7 puntos hacia las 9.00 horas, situándose así de nuevo en máximos no vistos desde diciembre de 2007.

El contexto está marcado por el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para implementar la primera fase del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los rehenes en manos de Hamás serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre.

En el terreno empresarial, las nuevas acciones de Squirrel Media procedentes de su ampliación de capital para compensación de créditos aprobada el pasado mes de junio comenzarán a cotizar hoy.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+1,26%), Acerinox (+0,8%), Ferrovial (+0,54%) y Acciona, con un avance del 0,5%.

En el lado negativo se situaban Puig, cuyos títulos cedían un 3,28% en la apertura, y Unicaja Banco, que presentaba un descenso del 0,68%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Londres y Milán caían un 0,4% y un 0,17%, en cada caso, mientras que París y Francfort subían un 0,25% y un 0,18%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,11% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 66,32 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,08%, hasta los 62,6 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1620 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,218%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
  4. El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
  5. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  6. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  7. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  8. Transportes adjudica por 7 millones de euros la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Rodalies de Montcada-Bifurcació

Trabajo plantea elevar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de familiar

Trabajo plantea elevar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de familiar

Italia ofrece enviar tropas de paz a Gaza tras el acuerdo de Israel y Hamás

Italia ofrece enviar tropas de paz a Gaza tras el acuerdo de Israel y Hamás

España aplaude el alto el fuego en Gaza: "Israel tiene en su mano poner fin al exterminio vergonzoso de palestinos"

España aplaude el alto el fuego en Gaza: "Israel tiene en su mano poner fin al exterminio vergonzoso de palestinos"

Victoria Beckham, lapidario de una diseñadora pija: "Sonrío -¡que sí sonrío!- del lado izquierdo, del derecho parezco enferma"

Victoria Beckham, lapidario de una diseñadora pija: "Sonrío -¡que sí sonrío!- del lado izquierdo, del derecho parezco enferma"

La UE celebra el acuerdo para un alto el fuego en Gaza: "El sufrimiento debe terminar"

La UE celebra el acuerdo para un alto el fuego en Gaza: "El sufrimiento debe terminar"

Crean el primer ratón de ordenador compostable

Crean el primer ratón de ordenador compostable

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Terremotos hoy, 9 de octubre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 9 de octubre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real