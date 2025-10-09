Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EMPRESAS

Slim vende un 25% de la filial medioambiental de FCC a CPP Investments por 1.000 millones de euros

La constructora seguirá manteniendo un 50,01% del accionariado de la filial, mientras que CPP acumula ahora un 49,99% del mismo

El protocolo de FCC solo limita el barrido manual de calles cuando Barcelona ronda los 40 grados

Archivo - FCC.

Archivo - FCC. / FCC - Archivo

Jaime Mejías

Jaime Mejías

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuyo accionista mayoritario es el magnate mexicano Carlos Slim, ha suscrito un acuerdo para vender un 25% de su filial medioambiental, FCC Enviro, al fondo de pensiones canadiense CPP Investments. Tal y como la constructora ha informado a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha cerrado por un importe de 1.000 millones de euros.

Tal y como recoge 'Europa Press', FCC mantendrá la mayoría accionaria de FCC Enviro, al seguir aglutinando un 50,01%, mientras que CPP incrementará su participación hasta el 49,99%. A finales del mes de octubre de 2023, el fondo canadiense adquirió un 24,99% de la filial, en una operación que ascendió hasta los 965 millones de euros. Al sumar ambas transacciones, cuyo coste total rozará los 2.000 millones, CPP sumará un 49,99% de la empresa.

El cierre de esta operación está sujeto a las condiciones precedentes habituales, y según ha explicado la firma, los fondos obtenidos por esta transacción se destinarán a atender "las oportunidades estratégicas y las necesidades corporativas" del grupo.

Por su parte, la filial medioambiental del grupo prevé la continuidad de la estrategia actual, así como el mantenimiento de sus operaciones y relaciones comerciales, con la participación activa y sinergias que procedan de las aportaciones de CPP.

Noticias relacionadas y más

FCC Enviro y sus sociedades filiales, de ámbito nacional e internacional, desarrollan diversas actividades de servicios medioambientales a través de cuatro plataformas principales: Atlantic (España, Portugal y Francia), Reino Unido, Estados Unidos y Centro y Este de Europa.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
  4. El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
  5. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  6. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  7. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  8. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas

Slim vende un 25% de la filial medioambiental de FCC a CPP Investments por 1.000 millones de euros

Slim vende un 25% de la filial medioambiental de FCC a CPP Investments por 1.000 millones de euros

Imputadas otras 12 personas en la trama del notario investigada por estafar a ancianos y personas con discapacidad

Imputadas otras 12 personas en la trama del notario investigada por estafar a ancianos y personas con discapacidad

El Parlament condena el "genocidio" en Gaza, rechaza el plan de paz de Trump y descarta romper relaciones con Israel

El Parlament condena el "genocidio" en Gaza, rechaza el plan de paz de Trump y descarta romper relaciones con Israel

Dolly Parton publica un video para tranquilizar sobre su salud: "¡Aún no estoy muerta!"

Dolly Parton publica un video para tranquilizar sobre su salud: "¡Aún no estoy muerta!"

Feijóo marca un discurso en favor del derecho al aborto ante la gresca Sánchez-Ayuso

Feijóo marca un discurso en favor del derecho al aborto ante la gresca Sánchez-Ayuso

Alice deja lluvias torrenciales en Alicante y Murcia y llega a las Baleares

Alice deja lluvias torrenciales en Alicante y Murcia y llega a las Baleares

La RAE manifiesta su "absoluta repulsa" ante la "agresión" de García Montero al director de la institución

La RAE manifiesta su "absoluta repulsa" ante la "agresión" de García Montero al director de la institución

El 12 de octubre y su significado, Tema del Domingo

El 12 de octubre y su significado, Tema del Domingo