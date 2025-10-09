Slim vende un 25% de la filial medioambiental de FCC a CPP Investments por 1.000 millones de euros

La constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuyo accionista mayoritario es el magnate mexicano Carlos Slim, ha suscrito un acuerdo para vender un 25% de su filial medioambiental, FCC Enviro, al fondo de pensiones canadiense CPP Investments. Tal y como la constructora ha informado a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha cerrado por un importe de 1.000 millones de euros.

Tal y como recoge 'Europa Press', FCC mantendrá la mayoría accionaria de FCC Enviro, al seguir aglutinando un 50,01%, mientras que CPP incrementará su participación hasta el 49,99%. A finales del mes de octubre de 2023, el fondo canadiense adquirió un 24,99% de la filial, en una operación que ascendió hasta los 965 millones de euros. Al sumar ambas transacciones, cuyo coste total rozará los 2.000 millones, CPP sumará un 49,99% de la empresa.

El cierre de esta operación está sujeto a las condiciones precedentes habituales, y según ha explicado la firma, los fondos obtenidos por esta transacción se destinarán a atender "las oportunidades estratégicas y las necesidades corporativas" del grupo.

Por su parte, la filial medioambiental del grupo prevé la continuidad de la estrategia actual, así como el mantenimiento de sus operaciones y relaciones comerciales, con la participación activa y sinergias que procedan de las aportaciones de CPP.

FCC Enviro y sus sociedades filiales, de ámbito nacional e internacional, desarrollan diversas actividades de servicios medioambientales a través de cuatro plataformas principales: Atlantic (España, Portugal y Francia), Reino Unido, Estados Unidos y Centro y Este de Europa.