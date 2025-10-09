Internacional
Liechtenstein ofrece empleo a trabajadores europeos con sueldos de hasta 8.000 euros y alojamiento incluido
El principado alpino, con pleno empleo y uno de los niveles de vida más altos del mundo, publica decenas de vacantes en el portal europeo EURES para atraer profesionales cualificados de toda Europa
El BOE confirma una nueva reducción en las nóminas por el MEI: la Seguridad Social restará hasta 95 euros a partir de 2026
Liechtenstein, el pequeño y próspero principado enclavado entre Suiza y Austria, busca trabajadores europeos para cubrir numerosos puestos vacantes en sectores que van desde la industria tecnológica y la ingeniería, hasta la banca, la sanidad y los servicios financieros. En el portal europeo de empleo EURES y en páginas locales como jobs.li, jobs.ch o el AMS Liechtenstein, se pueden encontrar decenas de ofertas reales con condiciones muy competitivas.
Algunas de estas vacantes mencionan salarios que oscilan entre 6.000 y 8.500 euros brutos mensuales, especialmente en perfiles cualificados de tecnología, ingeniería mecánica, finanzas o gestión empresarial. En determinados casos, las empresas ofrecen alojamiento gratuito o subvencionado, una práctica destinada a atraer talento extranjero ante la escasez de mano de obra local.
Con apenas 40.000 habitantes y una economía fuertemente vinculada al sistema financiero suizo, Liechtenstein mantiene una de las tasas de desempleo más bajas de Europa, situada en torno al 1,5% y solo superado por las Islas Feroe, según datos de Trading Economics. Esa situación obliga a las compañías del país a reclutar activamente fuera de sus fronteras. De hecho, más de la mitad de los trabajadores que sostienen su economía viven en países vecinos y cruzan la frontera cada día.
Sueldo medio de 6.000 euros brutos mensuales
Las oportunidades laborales abarcan tanto empleos altamente cualificados como puestos en hostelería, logística o limpieza, aunque con remuneraciones más ajustadas. La media salarial en Liechtenstein supera los 6.000 euros brutos mensuales, lo que lo convierte en uno de los mercados laborales más atractivos del continente.
Cómo solicitar trabajo en Liechtenstein
Los interesados pueden consultar las vacantes directamente en el portal EURES, filtrando por país "Liechtenstein", o a través de los portales nacionales de empleo del principado. Cada anuncio especifica la empresa, el salario y los requisitos del puesto, además de ofrecer asesoramiento gratuito a través de los EURES Advisers.
Con su estabilidad económica, su bajo desempleo (no como España, pese a tener provincias sin paro) y su entorno natural privilegiado, Liechtenstein se consolida como un destino laboral de alta calidad para profesionales europeos en busca de oportunidades y calidad de vida.
