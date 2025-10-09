Damm inaugura su primera fábrica en Reino Unido tras una inversión de 80,5 millones de euros

Tras una inversión de 80,5 millones de euros y tres años de espera, Damm ha inaugurado este jueves oficialmente su primera fábrica en el Reino Unido, ubicada en Bedford, una ciudad estratégica a medio camino entre Londres y Birmingham. Se trata del primer centro productivo de la compañía fuera de la península ibérica, un paso clave dentro de su estrategia de internacionalización y de consolidación en uno de sus mercados más importantes: el británico, que ya representa más del 30% de su negocio internacional.

La nueva planta —bautizada como The Damm Eagle Brewery— permitirá a la compañía catalana ampliar su capacidad productiva y diversificar su oferta en el mercado local. Está equipada con una moderna línea de latas que facilitará el lanzamiento de nuevas categorías y la producción de bebidas sin alcohol y refrescos, con el objetivo de fortalecer su presencia más allá del segmento cervecero. Cuando opere a pleno rendimiento, la instalación permitirá duplicar la capacidad máxima de producción del grupo hasta alcanzar los 1,8 millones de hectolitros anuales.

“Queremos convertirnos en la mayor cervecera independiente del Reino Unido, por lo que elaborar localmente en Bedford era un paso natural, no solo por eficiencia, sino también para estar más cerca del mercado y de la comunidad a la que servimos”, destacó Jorge Villavecchia, director general de Damm, durante el acto de inauguración. Villavecchia subrayó que la inversión no solo responde a razones de negocio, sino también al compromiso de la empresa con la innovación, la sostenibilidad y la generación de valor en el territorio.

Damm ha inaugurado oficialmente The Damm Eagle Brewery, su primera fábrica fuera de la península ibérica, situada en la localidad inglesa de Bedford. / Cedida

La ceremonia contó además con la presencia de Ceri Morgan, comisaria de Comercio para Europa del Gobierno británico, quien celebró el desembarco de Damm como un ejemplo de cooperación económica entre ambos países: “Esta inversión aportará empleo cualificado e innovación a la región. Es también un testimonio del fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con España y la Unión Europea, en línea con los compromisos asumidos en la Cumbre Reino Unido-UE de mayo y el Marco Estratégico Bilateral firmado en septiembre”.

Un impulso a la economía local y al empleo

Para Damm, su llegada a Bedford no solo supone un avance estratégico para la compañía, sino también un estímulo para la economía local. Ello porque, en la fase actual de inversión, que se extenderá hasta 2027, la empresa prevé duplicar su número de empleados directos en la planta. Desde la adquisición de las instalaciones hace tres años, Damm ya ha triplicado su plantilla en el Reino Unido, pasando de 56 a 180 trabajadores.

Además, la cervecera mantiene su apuesta por el desarrollo del entorno mediante colaboraciones con proveedores locales e iniciativas comunitarias, siguiendo el modelo de la Fundación Damm en España, que impulsa proyectos de integración social, deporte y cultura.

Una apuesta internacional en un contexto de madurez del consumo

La expansión británica llega en un momento de consolidación para la compañía, que cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 2.025 millones de euros. Se trata de un 1,7% menos que el año anterior y que durante la presentación de resultados a principios de año atribuyeron a la desaceleración del consumo a nivel global. Pese a ello, su beneficio neto aumentó un 35%, hasta los 175 millones, gracias a la mejora de la eficiencia operativa y al buen desempeño en sus principales mercados.

En total, el grupo comercializó 21 millones de hectolitros durante el ejercicio, impulsado por la solidez de su división de bebidas —que abarca cerveza, agua, refrescos y productos lácteos— y por el crecimiento de sus áreas de restauración y distribución. Y a las puertas de celebrar su 150 aniversario en 2026, el grupo cervecero ha logrado que sus marcas estén presentes en más de 130 países y las exportaciones con marca propia alcancen 87 mercados.