Xavier Vilajoana (APCE): "Las viviendas anunciadas por Illa deberían estar construidas en diez años, pero no va a ser así"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, anunció este martes una batería de medidas, entre las que incluyó un plan de choque en vivienda consistente en la promoción de 210.000 inmuebles en los próximos años para intentar aliviar la falta de oferta existente en el mercado. Xavier Vilajoana, presidente de la Associació de Promotors de Catalunya, atiende telefónicamente a EL PERIÓDICO para analizar este plan, que valora positivamente, aunque se muestra prudente con los plazos para que estas casas sean una realidad.

PREGUNTA. Este martes, Illa anunció en el Parlament que quiere activar la construcción de 210.000 viviendas en toda Cataluña. ¿Qué valoración inicial hace la patronal catalana?

RESPUESTA. Es positivo, poco a poco se van dando pasos. Desde la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) reclamábamos que todos los desarrollos urbanísticos ya planificados se llevasen a cabo y el hecho de incluir la posibilidad de incrementar edificabilidad de vivienda —aunque sea únicamente en la modalidad de protección oficial (VPO)— es positivo y hace viables muchos de estos planeamientos, que ya podrán empezar a andar.

P. El presidente Illa ha apuntado que más de la mitad de las viviendas, un total de 118.562, se ubicarán sobre suelos que aún no son finalistas y no disponen de planeamiento aprobado, cuya tramitación será larga. ¿Cuánto pueden tardar en ser una realidad estos inmuebles?

R. Allí donde la administración pública sea el propietario mayoritario o la tramitación se lleve a cabo por sistemas de cooperación para agilizar procesos será rápido. Pero hay algo que no se pueden obviar, que es que todos los planeamientos deberán cumplir con la actual ley del suelo. Desde la administración pueden incentivar y apretar, pero al final hay unos procedimientos y leyes que hay que cumplir. Todo aquello que no tenga problemas debería coger impulso, aunque es difícil acertar con las fechas en el urbanismo, en general, no solo en Cataluña, además de que la casuística es muy variable y variada. Seguro que hay muchos que están mejor o peor, en una fase inicial o en otra más avanzada. Por plazos, estas viviendas deberían estar construidas en alrededor de diez años, pero no va a ser así.

P. Las primeras 21.728 nuevas viviendas de estas 210.000 solo están pendientes de las obras de urbanización y de construcción de las promociones. ¿Entiendo que estas se podrán empezar a construir de forma casi inmediata?

R. Sí. En tres o cuatro años deberían estar ya promovidas y entregadas.

P. La 32.396 restantes tienen el plan urbanístico aprobado, pero están a la espera de recibir el visto bueno a los proyectos de urbanización y reparcelación. ¿Cuándo podrán ser una realidad?

R. Si no hay alegaciones y cumplen plazos, en seis o siete años aproximadamente.

P. ¿Qué papel jugará el sector privado en este plan para desarrollar 210.000 viviendas? ¿Se os ha trasladado si serán en fórmulas de colaboración público-privada, si se van a destinar al alquiler, si os venderán el suelo para que los promotores desarrollen vivienda de protección permanente?

R. Cuando estamos diciendo de poner en marcha planeamientos, en esos desarrollos convive el suelo público y el suelo privado. Indirectamente, el hecho de agilizar su tramitación ya empuja a todos los actores presentes. En el suelo propiedad de la administración podrán desarrollar concursos públicos de derechos de superficie para construir pisos en alquiler asequible, como ya están haciendo en el plan de 50.000 viviendas que anunció anteriormente Illa.

P. Precisamente, sobre el plan de las 50.000 viviendas, Illa aseguró que 31.041 ya están en marcha. ¿Es correcto?

R. Me consta que están algunos más adelantados que otros. Hay muchos municipios que ya han hecho concursos y convenios con el sector privado, que son los que tenemos la máquina productiva. Otros han empezado y otros han solicitado licencia. El porcentaje de cada uno es imposible saberlo, pero es bueno que esté en marcha.

P. ¿Cuál es el ánimo en el sector promotor con el actual Ejecutivo de la Generalitat? Por un lado, se 'topan' rentas y, por otro, se incentiva la oferta., ¿Están alineados con los objetivos políticos?

R. El ambiente es bueno. Están escuchando muchas de las propuestas que estamos poniendo encima de la mesa para solucionar el problema de la vivienda, aunque en algunas de las decisiones podemos converger. Se trata de confrontar y exponer argumentos a favor y en contra de las decisiones que vayan a tomarse. El sector ahora es mucho más atendido y escuchado que antes.