Xavier Roca, director general de Industria, alerta que el giro proteccionista de Estados Unidos "afecta de lleno a las 3.161 empresas catalanas que exportan regularmente"

Un total de 3.161 empresas catalanas que exportan regularmente por un valor superior a los 4.300 millones de euros -el 4,3% de todas las ventas al exterior-, se enfrentan al "reto mayúsculo" que supone el giro proteccionista protagonizado por Estados Unidos y sus aranceles, ha explicado el director general de Industria de la Generalitat de Catalunya, Xavier Roca, durante la clausura de la segunda edición del Foro Empresarial de la Catalunya Central. Esta nueva política "afecta de lleno a nuestras empresas y la respuesta del Govern llega con el Pla Responem, que movilizará hasta 1.500 millones de euros para paliar la política arancelaria impuesta por los Estados Unidos", ha indicado Roca.

En su opinión, ante el escenario internacional, Catalunya está demostrando ser una economía competitiva y resiliente en un entorno global cada vez "más complejo e incierto, que plantea retos importantes en el ámbito empresarial como la transformación verde y tecnológica". Prueba de ello son fortalezas "como el significativo peso industrial de la Catalunya Central, su industria diversificada, el arraigo de las compañías al territorio y la decida apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico".

De hecho, ante cerca de 150 autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil, que se han reunido este miércoles en La Fábrica de San Benet de Bages para debatir sobre la gestión de los nuevos retos en un momento económico, Roca ha insistido en la fuerza de la innovación como una de las claves de la ecuación para abordar el contexto actual y prepararse para nuevas disrupciones.

Para el director general de Industria, la excelencia científica, la tradición industrial, la cultura emprendedora y la creatividad son algunos de los "buenos ingredientes" con los que cuenta Catalunya para posicionarse bien en este nuevo escenario. Roca ha recordado que, según el Barómetro de la Innovación y la Transformación Verde que elabora ACCIÓ, un 62,9% de las empresas catalanas innovó en 2024 y el 55,8% de estas, exportó. "Es un círculo virtuoso, que se acentúa en el caso de las compañías innovadoras industriales", donde un 84,1% son exportadoras, ha sentenciado.

No obstante, ha admitido que aun teniendo investigación y querer innovar, "seguramente donde más débiles somos es la transferencia de este conocimiento al sector privado". Por eso, el Govern "quiere situarse al lado de las empresas, como no podía ser de otra manera, a través de diversas iniciativas". Roca ha recordado así que en febrero se aprobó el Pla Lidera que movilizará hasta 18.500 millones de euros en los próximos cinco años con un objetivo claro: recuperar el liderazgo.

Inversión de 4.400 millones

"Desde el Govern también impulsamos de forma decida la transformación digital, la reindustrialización y la sostenibilidad con el nuevo Pacto Nacional para la Industria (PNI) que prevé invertir 4.400 millones de euros. En estos momentos estamos en la tercera fase del PNI, la del diálogo y la concertación para consensuar la hija de ruta hasta 2030", ha expuesto. Este próximo PNI, según Roca, se articula sobre tres objetivos: productividad, descarbonización y resiliencia; objetivos que se estructuran en cinco ámbitos: sostenibilidad y energía; trabajo de calidad; innovación y competitividad; infraestructuras y suelo industrial y marco institucional y social.

Con todo, ha concluido: "Queremos garantizar que ninguna empresa catalana se queda atrás porque creemos firmemente en el papel de la empresa como elemento esencial para la generación de riqueza, puestos de trabajo y oportunidades para el conjunto de la población. Creemos firmemente en la colaboración público-privada porque solo podremos dar respuesta a los retos actuales conjuntamente".

