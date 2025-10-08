Transportes adjudica por 7 millones de euros la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Rodalies de Montcada-Bifurcació

Nuevo paso en la modernización de uno de los puntos neurálgicos de Rodalies. Precisamente la semana en la que arranca el dispositivo por el megacorte de la R3, en plena zona cero, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 7 millones de euros (IVA incluido) un contrato, a través de Adif, para la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Montcada-Bifurcació, completando así el proyecto de remodelación integral de la estación, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El nuevo edificio, que eliminará todas las barreras arquitectónicas, sustituirá al actual y tendrá una superficie de 600 metros cuadrados. Contará con un paso inferior, cuya estructura se está ejecutando en las obras actualmente en marcha con una inversión de otros 4,3 millones de euros (IVA incluido). Justamente las obras del soterramiento en Montcada, con uno de los presupuestos más elevados de la historia de Rodalies (y que también bate el récord de demora en la ejecución), provocarán otro corte a principios de diciembre.

Imagen simulada de la futura estación de viajeros de Montcada Bifurcació de Rodalies, que Adif ha adjudicado por siete millones de euros. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Incrementar la capacidad

Con respecto a la operatividad ferroviaria, las obras actualmente en marcha tienen como objetivo incrementar la capacidad de la infraestructura para las circulaciones de las líneas de Rodalies (R3, R4, R7 y R12) que transitan por la estación, así como la versatilidad de los encaminamientos hacia los túneles de Barcelona, es decir, tratar de que este punto no se convierta en un cul-de-sac en el caso de que se produzca una incidencia en el servicio y que, en consecuencia, repercuta a toda la red, como pasa habitualmente.

Asimismo, mejorará la capacidad de estacionamiento para los trenes de Rodalies y Regionales, en previsión de implantar en el futuro nuevos esquemas de explotación, como el traslado de la cabecera de algunos servicios de media distancia que se localizan en la estación de Barcelona-França; o la acogida del estacionamiento de los servicios de refuerzo al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Los trabajos contemplan la reconfiguración de la playa de vías, modificando 5,5 km de trazado en 5 vías generales de circulación e instalando 17 desvíos, para adaptar su perfil al esquema de explotación funcional previsto. También se adaptarán otras dos vías de apartado en casi 800 m de longitud y se instalará 1 desvío; se reconfigurarán 6 vías de estacionamiento situadas en la cabecera norte, en más de 2,5 km del trazado; y se colocarán 6 aparatos de vía.

Además, se actuará en 1,6 km de vías situadas en la zona este, que dan servicio a las instalaciones de taller de material rodante y la base de mantenimiento. Asimismo, se construirán 3 nuevos andenes de 200 m de longitud útil, así como núcleos de comunicación vertical, que albergan los ascensores y las escaleras de acceso a andén. También se ha reforzado su multimodalidad, acondicionando como aparcamiento público una gran parte de una parcela de Adif, situada en las inmediaciones del edificio de la estación, concretamente en la Plaça de la Pedra.

Trabajos en el entorno de la estación de Montcada Bifurcació de Rodalies. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Otras operaciones complementarias consistirán en la disposición de instalaciones para el tratamiento y limpieza de trenes en las vías del haz de estacionamiento, con la instalación de máquina de lavado exterior, andenes técnicos y 460 m paseos de vía hormigonados.

Plaza anexa y accesos

Los trabajos ahora adjudicados también comprenderán los acabados arquitectónicos e instalaciones, tanto del nuevo paso inferior bajo la playa de vías, que contará con ascensores para garantizar la accesibilidad. También se ejecutarán las marquesinas de estos andenes, actualmente también en fase de construcción. Respecto a la urbanización exterior y la mejora del entorno de la futura estación, se ejecutará el cerramiento perimetral, un nuevo edículo de salida y una plaza anexa con el tratamiento de pavimento, vegetación, mobiliario y espacio reservado para parada del autobús. También se construirá una nueva escalera de conexión entre la plaza diseñada y el acceso al nuevo edificio.

Asociado al contrato de ejecución de obras, Adif también ha licitado los servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras con un presupuesto de otros 1,48 millones de euros (IVA incluido).

Trabajos en el entorno de la estación de Montcada Bifurcació de Rodalies. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Actualmente, los trabajos se concentran en la ejecución del trazado de 9 de las vías del esquema funcional de la estación, en el muro de la vía mango de seguridad, en la configuración parcial de esta vía mango y de otra vía, la construcción del nuevo andén 3 y de parte del futuro andén 2, en el paso inferior para el uso de personal ferroviario y en el paso inferior para uso de los viajeros hasta su acceso al andén 3. También se está actuando en la nueva galería de evacuación y otras operaciones de canalizaciones del sistema de Control, Mando y Señalización y obras de drenaje.

Castigados por los grafitis

También se completará el nuevo paso inferior peatonal entre los futuros andenes 1, 2 y 3, se montará la configuración final de las vías 1, 2 y 3, se colocarán 7 desvíos o cambios de agujas, se implementará una vía en placa de lavado de material rodante y un área de limpieza para trenes con instalación de la máquina de lavado y de todos los equipos e instalaciones asociadas.

Además, se habilitará un área de limpieza de grafitis, ya que Montcada es una de las estaciones más castigadas por el incivismo, dotada de vía en placa con sistema de recogida de agua reciclada, y se ejecutarán acometidas de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento, andenes técnicos y paseos de vía para el acceso del personal de mantenimiento e instalaciones de alumbrado en zonas de estacionamiento.