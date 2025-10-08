Torres (BBVA) cree que la prima actual de la opa sobre Sabadell indica una "alta probabilidad" de éxito

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado que la prima actual en la opa sobre Banco Sabadell es una señal de "alta probabilidad" de que la oferta salga adelante. Las declaraciones del ejecutivo salmantino se han producido en una entrevista concedida a 'Europa Press'. Dentro del curso natural de la opa, como consecuencia de la mejora de precio aplicada a mitad del plazo de aceptación de la OPA, la diferencia entre la contraprestación ofrecida por BBVA y el valor en Bolsa de Sabadell pasó de estar en terreno negativo a situarse en positivo y aproximarse al 3%. Esto implicaba que el precio de la OPA estaba un 3% por encima del valor de las acciones de Sabadell.

Sin embargo, a falta de escasos días para que cierre el plazo de aceptación de la oferta, que se cumple el próximo viernes, 10 de octubre, la diferencia entre la prima y el valor de los títulos de la entidad vallesana se ha estrechado considerablemente, hasta el umbral del 1%. En opinión de Torres, este hecho apoya la opinión que tienen los inversores de que esta operación es "muy atractiva, que hay que canjear y que saldrá adelante".

No obstante, Torres ha matizado que la diferencia entre el valor de Sabadell y el precio de la OPA "no es la prima". "La prima solo tiene sentido antes de que se viera afectado el valor", es decir, con respecto al 29 de abril de 2024, cuando se anunció la intención de BBVA de adquirir Banco Sabadell. "Una vez que la oferta ya está en marcha, lleva ya muchos meses en marcha, esta diferencia que vemos, que no es la prima, ahora es muy estrecha, pero eso lo que indica es una alta probabilidad de que la operación salga adelante", ha señalado

"Una oportunidad histórica"

En línea con sus declaraciones, Torres ha instado a los accionistas de Banco Sabadell a "subirse al tren" de la OPA sobre Banco Sabadell para no perder una "oportunidad histórica". "El tren está pasando ahora. Hay que subirse al tren en marcha y si no, uno se arriesga a perder esta oportunidad histórica", ha afirmado Torres. De este modo, el presidente del banco vizcaíno se reafirma en su convicción de que no llegará a producirse una segunda OPA, debido a que desde BBVA prevén que alcanzarán la condición mínima del 50% de aceptación.

"Estamos viendo aceptaciones de manera acelerada justo en estos días siguiendo el patrón normal de aceptación. Solo quedan tres días y animo a todos los accionistas a que aprovechen esta oportunidad", ha defendido el presidente de BBVA. Además, Torres ha explicado que "hay mucho que ganar" para un accionista de Sabadell en esta transacción, ya que supone "unirse a un proyecto de futuro". El directivo ha enfatizado en que las acciones de Banco Sabadell han agotado su recorrido, por lo que acudir al canje supone "aprovechar las ventajas de creación de valor en el proyecto conjunto".

Además, el directivo ha defendido que la cotización actual de Banco Sabadell, cuyos títulos se pagan en estos momentos a 3,32 euros, se sostiene sobre la OPA. "Si quitáramos la oferta habría una alta probabilidad de que la acción de Sabadell cayera, porque ha desaparecido ese soporte", ha declarado el ejecutivo. "El que desaprovecha la oportunidad (...) se queda como accionista minoritario de un Banco Sabadell con una liquidez en Bolsa mucho menor, porque habríamos comprado más del 50% y eso ya no estaría cotizando en la Bolsa. Y tendría menos cobertura de analistas, menos participación de los fondos indexados en los índices y por tanto menos valor", ha advertido.