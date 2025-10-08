El Salón Náutico de Barcelona se estrena con el reto de escalar posiciones en la liga europea del sector

Barcelona ha vuelto a regalar un día espléndido a la primera jornada del Salón Náutico, que se ha estrenado este miércoles en el Port Vell. El emblemático certamen, que este año cumple 62 ediciones, regresa a las aguas de la capital catalana tras el parón obligado por la Copa América de vela con el reto de reposicionarse, alcanzar un público con mayor poder adquisitivo que compra embarcaciones más grandes y de esta forma escalar posiciones frente a otras ciudades europeas.

"Estamos en cuarta posición, después de Düsseldorf, Génova y Cannes, y queremos ser los terceros", confesaba el presidente del Náutico, Luis Conde, tras el tradicional recorrido con las autoridades por los muelles que acogerán el certamen hasta el domingo 12 de octubre. "Barcelona se va a convertir en la capital náutica de Europa, nadie puede competir con lo que tenemos nosotros", proclamaba para a continuación citar la meteorología, el Liceu o el Barça.

Uno de los barcos más grandes atracados en el Port Vell con motivo del Salón Náutico de Barcelona. / Ferran Nadeu

Exposición en el agua

El despliegue se traduce en que uno de cada cuatro barcos expuestos en el agua (el resto están en seco, sobre plataformas) se consideran grandes, es decir, de entre 16 y 30 metros de eslora. De hecho, uno de los más imponentes, el Horizon, tiene 31 y está situado en el Moll Barcelona, uno de los nuevos espacios ganados por la muestra.

El Salón Náutico, pues, está ancho. Va de este punto hasta el Moll d'Espanya, atravesando todo el Moll de la Fusta. Este miércoles se veía bastante afluencia, principalmente de invitados de las marcas náuticas, que suelen regalar las entradas a sus clientes. Otra de las novedades del evento es que se ha montado un 'Village' en el que hay propuestas gastronómicas de nivel, como la del chef Rafa Zafra (Estimar).

Primer día del Salón Náutico de Barcelona, en su 62 edición, que este año acoge barcos de mayor eslora. / Ferran Nadeu

"Nacimiento" de ventas

Conde explicaba que el éxito de una cita así es que "nazcan" el máximo de operaciones, ya que el 59% de las ventas de este sector a escala internacional se da en los salones náuticos. Para alcanzar todos los rincones del Salón, más allá de la tradicional caminata por los muelles, también habrá un servicio de 'shuttle' servido por la marca De Antonio Yatchs que unirá los dos extremos del Port Vell.

Coincidiendo con el despliegue, el Port de Barcelona repite una de las propuestas que cada año atrae numeroso público. Se trata del Àgora Port, ubicado en esta ocasión en la Terminal Drassanes, donde se celebrarán conferencias, debates y presentaciones sobre innovación marítima y economía azul. El director general del puerto, Àlex Garcia, ha asegurado que presentarán una programación "muy ambiciosa" para fomentar la relación puerto-ciudad.