Nuevos espacios
El Salón Náutico de Barcelona se estrena con el reto de escalar posiciones en la liga europea del sector
El histórico certamen, que cumple 62 ediciones, vuelve al Port Vell tras el parón de la Copa América de vela con embarcaciones de mayor eslora y apuntando a un público de mayor poder adquisitivo
Luis Conde: "Barcelona se va a convertir en la capital náutica de Europa, nadie puede competir con lo que tenemos nosotros"
El Salón Náutico de Barcelona renace tras el parón por la Copa América de vela, se expande en el puerto y sube el nivel
Barcelona ha vuelto a regalar un día espléndido a la primera jornada del Salón Náutico, que se ha estrenado este miércoles en el Port Vell. El emblemático certamen, que este año cumple 62 ediciones, regresa a las aguas de la capital catalana tras el parón obligado por la Copa América de vela con el reto de reposicionarse, alcanzar un público con mayor poder adquisitivo que compra embarcaciones más grandes y de esta forma escalar posiciones frente a otras ciudades europeas.
"Estamos en cuarta posición, después de Düsseldorf, Génova y Cannes, y queremos ser los terceros", confesaba el presidente del Náutico, Luis Conde, tras el tradicional recorrido con las autoridades por los muelles que acogerán el certamen hasta el domingo 12 de octubre. "Barcelona se va a convertir en la capital náutica de Europa, nadie puede competir con lo que tenemos nosotros", proclamaba para a continuación citar la meteorología, el Liceu o el Barça.
Exposición en el agua
El despliegue se traduce en que uno de cada cuatro barcos expuestos en el agua (el resto están en seco, sobre plataformas) se consideran grandes, es decir, de entre 16 y 30 metros de eslora. De hecho, uno de los más imponentes, el Horizon, tiene 31 y está situado en el Moll Barcelona, uno de los nuevos espacios ganados por la muestra.
El Salón Náutico, pues, está ancho. Va de este punto hasta el Moll d'Espanya, atravesando todo el Moll de la Fusta. Este miércoles se veía bastante afluencia, principalmente de invitados de las marcas náuticas, que suelen regalar las entradas a sus clientes. Otra de las novedades del evento es que se ha montado un 'Village' en el que hay propuestas gastronómicas de nivel, como la del chef Rafa Zafra (Estimar).
"Nacimiento" de ventas
Conde explicaba que el éxito de una cita así es que "nazcan" el máximo de operaciones, ya que el 59% de las ventas de este sector a escala internacional se da en los salones náuticos. Para alcanzar todos los rincones del Salón, más allá de la tradicional caminata por los muelles, también habrá un servicio de 'shuttle' servido por la marca De Antonio Yatchs que unirá los dos extremos del Port Vell.
Coincidiendo con el despliegue, el Port de Barcelona repite una de las propuestas que cada año atrae numeroso público. Se trata del Àgora Port, ubicado en esta ocasión en la Terminal Drassanes, donde se celebrarán conferencias, debates y presentaciones sobre innovación marítima y economía azul. El director general del puerto, Àlex Garcia, ha asegurado que presentarán una programación "muy ambiciosa" para fomentar la relación puerto-ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- No tires la bolita que lleva dentro tu desodorante en roll-on: dos maneras para reutilizarla
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- ¿Quién ganará el Nobel de Literatura 2025? Todo apunta a un 'hombre blanco del mundo anglosajón, alemán o francés
- A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona
- El mercado está muy preocupado porque Torres puede poner en un riesgo grave al BBVA
- Lucía Caraballo: 'Hacer de gallega delante de Luis Zahera imponía
- Carreteras, puentes y túneles que desafiaron la ingeniería: una de las más bonitas está en España