Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Combustibles

Repsol produce por primera vez en Tarragona gasolina de origen 100% renovable a escala industrial

La Gasolina Nexa 100% renovable está disponible ya en 20 estaciones de servicio de Madrid y Catalunya

Surtidor de Gasolina Nexa 95 100% renovable de Repsol

Surtidor de Gasolina Nexa 95 100% renovable de Repsol / DIEGO SOUTO - REPSOL

Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Repsol produce por primera vez en su complejo de Tarragona gasolina de origen 100% renovable a escala industrial. Este nuevo producto, creado a partir de materia prima orgánica, es compatible con cualquier vehículo de gasolina sin necesidad de realizar modificaciones y su uso reduce las emisiones netas de CO2 más de un 70% respecto a la gasolina convencional.

La Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable está disponible en 20 estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y Catalunya y se prevé alcanzar las 30 a finales de este año, en ciudades como Tarragona, Valencia, Zaragoza y Bilbao. De esta forma, la primera petrolera española inicia, así, la ampliación de su oferta de combustibles renovables, al sumar este nuevo producto al Diesel Nexa origen 100% renovable.

Combustibles renovables

Repsol ya dispone de la primera planta de la península ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala en Cartagena, en concreto, combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y diésel renovable. En 2026, sumará una segunda planta en su centro de Puertollano, con capacidad para producir unas 200.000 toneladas anuales de combustible 100% renovable destinado a la movilidad por carretera y marítima.

La fabricación de gasolina renovable a escala industrial ha sido desarrollada por científicos del grupo en colaboración con la multinacional estadounidense Honeywell. La Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable incorpora una "formulación exclusiva, diseñada a medida en el centro tecnológico de la compañía, Repsol Technology Lab, para aprovechar al máximo las prestaciones del motor y mantenerlo en condiciones óptimas".

Mejor fiscalidad

Repsol reclama una fiscalidad ventajosa para estos combustibles, así como el establecimiento de objetivos a largo plazo, como ocurre en los sectores de la aviación y marítimo, lo que permitiría impulsar su demanda. Además de revisar el reglamento europeo que propone la prohibición del motor de combustión en 2035. "Para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables", afirma la compañía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. No tires la bolita que lleva dentro tu desodorante en roll-on: dos maneras para reutilizarla
  3. El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
  4. ¿Quién ganará el Nobel de Literatura 2025? Todo apunta a un 'hombre blanco del mundo anglosajón, alemán o francés
  5. A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona
  6. El mercado está muy preocupado porque Torres puede poner en un riesgo grave al BBVA
  7. Lucía Caraballo: 'Hacer de gallega delante de Luis Zahera imponía
  8. Carreteras, puentes y túneles que desafiaron la ingeniería: una de las más bonitas está en España

Nacho Abad le para los pies a uno de sus colaboradores y provoca un tenso rifirrafe: "Es nuestro programa"

Nacho Abad le para los pies a uno de sus colaboradores y provoca un tenso rifirrafe: "Es nuestro programa"

Israel acusa a Macron de "desviar la atención" con una reunión sobre Gaza con países "hostiles" como España

Israel acusa a Macron de "desviar la atención" con una reunión sobre Gaza con países "hostiles" como España

Repsol produce por primera vez en Tarragona gasolina de origen 100% renovable a escala industrial

Repsol produce por primera vez en Tarragona gasolina de origen 100% renovable a escala industrial

Estupor en el PP porque la ausencia de un diputado revivió el espíritu Casero

Estupor en el PP porque la ausencia de un diputado revivió el espíritu Casero

Cerdán insiste ante la sala de apelación del Supremo en que se le investigó siendo aún diputado y advierte sobre Torres

La Policía detiene en Barcelona a una docena de Boixos Nois por incidentes en la final de la Copa del Rey en Sevilla

La Policía detiene en Barcelona a una docena de Boixos Nois por incidentes en la final de la Copa del Rey en Sevilla

El Ayuntamiento de Barcelona opta a un premio internacional por la Oficina de la Noche

El Ayuntamiento de Barcelona opta a un premio internacional por la Oficina de la Noche

El Gobierno ata 10.000 millones de los fondos UE al salvar con sus socios la ley de movilidad sostenible

El Gobierno ata 10.000 millones de los fondos UE al salvar con sus socios la ley de movilidad sostenible