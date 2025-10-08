Ramon Alsina, consejero delegado de bonÀrea Corporació: "La despensa de casa serán las tiendas"

La presión del mercado inmobiliario no solo encarece la vivienda, sino que redefine la forma en la que vivimos: los pisos serán, cada vez, más pequeños y sus cocinas aún más reducidas. Así lo anticipa el consejero delegado de bonÀrea Corporació, Ramon Alsina, quien advierte de un cambio de paradigma: “La despensa de casa serán las tiendas vecinas, con productos frescos, de proximidad y calidad”. Alsina, que ha participado este miércoles en la segunda edición del Foro Empresarial de la Catalunya Central en La Fábrica de San Benet de Bages -organizado por Regió7, EL PERIÓDICO, 'activos' y Prensa Ibérica- ha puesto como ejemplo Londres, donde ya puedes encontrar tiendas de alimentación en Trafalgar Square, "algo impensable hace unos años". A este nuevo fenómeno social, se le suma, en su opinión, que la comida "ha dejado de ser una necesidad para pasar a ser cada vez más un placer. Hay muchos productos para disfrutar".

El consejero delegado de bonÀrea ha indicado que hay diferentes nichos de mercado en el sector que hace posible que todos puedan competir. "En nuestro caso, siempre hemos trabajado sobre tres ejes importantes. El primero es gestionar el riesgo y el primer gran riesgo es el de la seguridad alimentaria. Tenemos 2.208 clientes en el mercado -ha argumentado- y no podemos tener ni un fallo". El segundo eje, según Alsina, es la calidad. "Si un producto ha sido malo, no van a volver a comprarlo". Y, finalmente, "está el precio".

En este contexto, Alsina ha detallado que el gran proyecto de futuro del grupo pasa por tener presencia en Madrid, País Vasco y Valencia y para hacerlo posible iniciaron en 2019 la construcción del gran centro de Épila (Aragón), "que está en un radio de acción de 300 kilómetros de estas zonas". El proyecto ocupa tres kilómetros y medio de parcela donde se ubicarán 20 naves de producción conectada por un túnel con una gran central logística de 108.000 metros cuadrados que ya está operativa. La inversión asciende a 225 millones de euros en estos momentos pero prevé que en 2030 crezca hasta cerca de los 360 millones de euros.

El empresario ha reconocido también que en el año 2005 se plantearon salir a bolsa "no por una necesidad financiera sino para dar liquidez a las 4.200 familias que son propietarias de Corporación de Guissona", pero decidieron anular la operación cuando "entró en vigor una nueva normativa que eliminaba todas las protecciones que tenían las empresas ante una opa hostil". Ahora, descartan "completamente la salida a bolsa porque la presión de la cotización no nos permitiría tirar adelante un proyecto como el de Épila".

bonÀrea integra un modelo de negocio vertical completo sin intermediarios. Desde su fundación en 1959, ha ido incorporando a su estructura productiva, empresarial y comercial todos los elementos para cerrar el ciclo de los alimentos: realiza y controla toda la alimentación, cría y engorde de los animales, la elaboración de productos y la logística, así como la comercialización directa. El volumen de negocio de la compañía se situó en 2.680 millones de euros en 2024. Cuenta con más de 4.000 proveedores y 615 tiendas. La plantilla asciende a 6.400 empleados, de los cuales 4.200 son accionistas. Del grupo depende también CaixaGuissona, fundada en 1963, que cuenta con 70 trabajadores, más de 95.000 clientes y 5 oficinas, la última de las cuales se acaba de abrir a Manresa.

Autoridades, empresarios y sociedad civil

Cerca de 150 personas, entre autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil del territorio, se han reunido este miércoles en La Fábrica de San Benet de Bages para debatir sobre la gestión de los nuevos retos en un momento económico de especial singularidad por las dificultades que comporta un entorno global cambiante y tensado por la actualidad geopolítica.

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha apuntado que la jornada llega "en un momento en que la globalización, el entorno geopolítico y los cambios expresados en nuestra economía plantean nuevos desafíos, pero también oportunidades que no podemos dejar escapar". Moll ha asegurado que el foro "se propone favorecer el debate sobre la gestión ante la complejidad, con especial atención a la producción, la innovación, el liderazgo, la formación y la colaboración pública y privada".

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, durante la inauguración del segundo Fòrum Empresarial de la Catalunya Central / Oscar Bayona

El consejero delegado del grupo editorial ha recordado que hasta este mes, los datos económicos de las comarcas de la Catalunya Central han mostrado un crecimiento sostenido en sectores como el turismo, la industria y la agricultura. "El PIB de esta área ha experimentado un aumento aproximado del 3%, y destaca especialmente el buen dinamismo de la ciudad de Manresa y las áreas rurales, que han diversificado su actividad económica". Con todo, Moll ha alertado que todavía "persisten algunos retos relacionados con la inflación y el mercado laboral, todavía incierto, con un ligero aumento del paro. En conjunto, la comarca está en una fase de mejora económica, con perspectivas positivas para los próximos meses si se mantienen las condiciones actuales".

Aitor Moll ha avanzado algunos contenidos de la jornada, que tienen un elemento en común: "reforzar una idea clave: la necesidad de liderazgo colaborativo y de trabajo conjunto, especialmente entre los gobiernos locales y los agentes económicos, para afrontar con éxito los retos que tenemos por adelantado".

